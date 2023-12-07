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В Томске к Новому году украсят более 70 елей

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В Томске к Новому году украсят более 70 елей. Из них 9 — это растущие деревья, сообщает пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.

Дополнительно будут установлены 15 новогодних елей на муниципальных территориях. Еще около 50 новогодних елок разместят на дворовых территориях, их украшением займутся ТОСы, ТСЖ и прочие управляющие организации.

Напомним, в Томске с 20 ноября идет монтаж главной городской ели на площади Ново-Соборной. Торжественное зажжение планируется во второй половине декабря.

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