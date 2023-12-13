Объявлен конкурс на ремонт Северного моста через Томь

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

«Томскавтодор» объявил закупку на ремонт Северного моста через Томь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что работы начнутся весной 2024 года и продлятся до ноября 2025. За это время здесь отремонтируют опоры и опорные части, пролетное строение, мостовое полотно, обновят освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, судовую сигнализацию и обустроят подмостовое пространство.

В сообщении отмечается, что работы будут проходить поэтапно с частичным перекрытием полос: сначала работы выполнят на одной стороне, затем на другой.

Северный мост через реку Томь протяженностью 800,7 пог. м был введен в эксплуатацию в 1999 году. Последний раз ремонтные работы на нем проводились в 2003 году.

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