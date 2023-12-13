18+
18+
РЕКЛАМА

Объявлен конкурс на ремонт Северного моста через Томь

Дороги, Томские новости, дороги ремонт интересные новости Томска перекрытия Объявлен конкурс на ремонт Северного моста через Томь

«Томскавтодор» объявил закупку на ремонт Северного моста через Томь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что работы начнутся весной 2024 года и продлятся до ноября 2025. За это время здесь отремонтируют опоры и опорные части, пролетное строение, мостовое полотно, обновят освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, судовую сигнализацию и обустроят подмостовое пространство.

В сообщении отмечается, что работы будут проходить поэтапно с частичным перекрытием полос: сначала работы выполнят на одной стороне, затем на другой.

Северный мост через реку Томь протяженностью 800,7 пог. м был введен в эксплуатацию в 1999 году. Последний раз ремонтные работы на нем проводились в 2003 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске до 5 декабря сузят полосу на пер. Тихий

21 ноября 2023
Томские новости

К Новому году в Томске откроются более 25 ёлочных базаров

24 ноября 2023
Томские новости

Жители более 3000 домов на сутки останутся без воды 11 декабря

28 ноября 2023
Томские новости

Томские ученые помогли открыть новый вид европейских бабочек

16 ноября 2023
Томские новости

Из-за морозов в Томске отменили ряд автобусных рейсов

8 декабря 2023
Томские новости

Из самозанятого в работодатели. В Томском кадровом центре появилась новая услуга

17 ноября 2023
Томские новости

Двое погибли при пожаре на томском складе

14 ноября 2023
Томские новости

В Томске обрезают аллеи из боярышника

29 ноября 2023
Томские новости

В Томске установили температурный режим для ограничения посещения школ

4 декабря 2023