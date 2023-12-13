«Томский Обзор» представляет волшебный проект «Усовка — улица детства»

13 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 21 декабря, в «Точке кипения — Томск» состоится иммерсивная презентация медиапроекта «Усовка — улица детства». Проект расскажет о детях и родителях 1980х–90х в контексте улицы Усова с ее знаменитыми окрестностями — вот уже больше ста лет она находится в центре жизни вузовской интеллигенции.

Как уточняют организаторы, медиапроект приурочен к 140-летию со дня рождения выдающегося геолога, профессора Томского политеха Михаила Усова, чьё имя носит улица. Автор идеи — журналист РИА «Томск», доцент высшей школы журналистики ТГУ Анна Ярославцева. В проекте также приняли участие студенты ВШЖ ТГУ.

— Я выросла на Усовке в семейном общежитии ТПИ, по соседству с кинотеатром «Октябрь», столовой «Радуга», «Лампочкой», «Домом быта». Детство пришлось на стык кардинально разных эпох — есть, что вспомнить! О том, как мы жили, во что играли, что слушали и смотрели, об истории улицы и судьбе окрестностей на фоне истории страны и есть наш проект, — отмечает Анна.

Участники мероприятия увидят артефакты эпох, редкие фотографии и видео, будет организована фотозона. «Томский Обзор» выступает партнером проекта — после презентации вы сможете познакомиться с ним на нашем сайте.

Презентация состоится в четверг, 21 декабря, в «Точке кипения — Томск» по адресу пр. Ленина, 26. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».