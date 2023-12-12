Фрагмент ракеты-носителя упадет на территории Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2023 // Фото: vk.com/tomskpss

В субботу, 16 декабря, с космодрома «Байконур» планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2-1б», части которой приземлятся на территории Бакчарского района Томской области, сообщают в региональной Поисково-спасательной службе.

Время пуска — 16 декабря 12 часов 17 минут, резервные даты пуска: 17 декабря 12 час.12 мин.; 18 декабря 12 час 08 мин.; 19 декабря 12 час.04 мин. (время московское).

Предполагается, что район падения отделяющихся частей ракет-носителей ограничен эллипсом с размерами осей 80×40 км, центр района 60 км юго-западнее Новой Бурки.

«Тип отделяющихся частей ракеты-носителя: вторая ступень и створки головного обтекателя. Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением», — говорится в сообщении.

Во время запусков ракеты местных жителей просят воздержаться от посещения территории района падения в указанное время. В случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить по телефону: 003, 8(3822) 76 00 46.

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