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Дочерняя компания Cognitive Technologies и Сбера станет налоговым резидентом Томской области

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Разработчик систем автономного управления транспортом Cognitive Pilot станет откроет на территории Томской области области своё юридическое лицо в начале 2024 года. Это будет сделано в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию в ОЭЗ «Томск» производства по выпуску систем автопилотирования сельхозтехникой и рельсовым транспортом на базе искусственного интеллекта.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в рамках реализации инвестиционного проекта компания Cognitive Pilot намерена к 2026 году в пять раз увеличить производство программно-аппаратных комплексов на базе искусственного интеллекта для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта. Планируется, что инвестиции в проект составят 2,9 млрд рублей.

«Это очень важный этап развития нашего проекта и наших отношений с регионом. Теперь налоговые отчисления от российских продаж систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта, а также зарубежного экспорта, будут оставаться здесь, в Томске. Это принципиально новый уровень и качество нашей совместной работы с администрацией области», — считает генеральный директор компании Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Разработчик рассчитывает, что в результате реализации проекта его доля на российском рынке увеличится с нынешних 8% до 27%, а также существенно вырастет объем экспорта — с 5% до 22%.

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