Доходы бюджета Томской области увеличены до 110 млрд рублей

12 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Доходная часть бюджета Томской области за счет средства из федерального бюджета на следующий год увеличена до 110 млрд рублей. Об этом по итогам работы согласительной комиссии уточнила председатель облдумы Оксана Козловская.

— Мы не добавили собственных средств к доходам. Только федеральные деньги — 3,5 дотации на выравнивание и сбалансированность бюджета, — отметила Оксана Козловская. — Мы соблюдаем требования соглашения с Минфином по объемам госдолга. У нас было около 50 млрд рублей совокупного долга. На конец следующего года он должен составить 45,9 млрд рублей.

В целом бюджет на следующий год ко второму чтению остается бездефицитным и сохраняет социальную направленность.

— Благодаря позиции губернатора, в этом году трижды увеличивался фонд оплаты труда для работников бюджетных организаций, подпадающих под указы президента. И до конца года она будет выведена на среднюю по Томской области. На следующий год, по нашим оценкам, в расходах консолидированного бюджета доля фонда оплаты труда достигнет величины в 45%, — отметила Оксана Козловская.

Кроме того, по итогам согласительной комиссии было принято решение до конца года направить еще 200 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона. В следующем году на согласительной комиссии увеличено финансирование АПК на 200 млн рублей.

Напомним, в октябре депутаты томской Облдумы в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. В проекте доходы и расходы региональной казны составляли по 88 млрд рублей. Рассмотрение бюджета во втором чтении состоится 26 декабря. запланировано на 26 декабря.

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