Студентов Томского политеха научат управлять дронами на фестивале беспилотников

12 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 12 декабря, в Томском политехническом университете стартовал студенческий фестиваль беспилотных авиационных систем (БАС). В течение двух дней политехники получат базовые знания на тематических лекциях о работе с дронами, посетят мастер-классы по управлению ими и примут участие в круглом столе.

— Томский политех взялся за беспилотники всерьёз и надолго. Мы открываем специальную лабораторию аэронавтики, где будем создавать машины и апробировать новые алгоритмы, а сегодня начинаем наш фестиваль. Почему университет в это играет? Потому что беспилотники удивительным образом объединяют практически весь Политех: здесь и проектирование конструкций, и новые материалы, и микроэлектроника, и, конечно же, IT-программирование автопилотов и взаимодействия дронов между собой — почти всё то, чем занимается Томской политех. Для вас [студентов] это возможность, в какой бы вы инженерной школе не учились, применить свои знания, — обратился к студентам на открытии фестиваля директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники Александр Фадеев.

Александр Фадеев Фото: Серафима Кузина

Он отметил, что сегодня БАС используются не только в сфере развлечений. В частности, в сельском хозяйстве дроны удобряют поля и выявляют наиболее проблемные зоны. Но, по словам Фадеева, беспилотники могут внедряться и в другие сферы экономики. Познакомиться с новыми рынками студенты смогут на фестивале в специальном игровом симуляторе.

Еще один игровой симулятор по управлению дронами Фото: Серафима Кузина

Также на мероприятии участники увидят уже используемые беспилотники различных типов — микродроны, FPV-дроны, «летающие крылья», квадрокоптеры для обучения и программирования, а также разработки самого Томского политеха. Одна из таких создана командой Егора Шергина, студента третьего курса направления «Мехатроника и робототехника». Молодой разработчик надеется, что после фестиваля их команда пополнится новыми энергичными людьми.

— Мы занимаемся созданием беспилотника самолётного типа с вертикальным взлетной посадкой для долгой разъемки в тяжелых погодных условиях. Он будет применяться в районах крайнего Севера. Потенциальные заказчики — это компании, которые занимаются транспортировкой по магистральным газопроводам и нефтепроводам. В команде у нас сейчас 11 человек. Вместе мы в течение года, начиная с конкурса «Кибердрон», уже создали четыре версии этого беспилотника, — рассказал Егор.

Варианты беспилотников команды Егора Шергина Фото: Серафима Кузина

Одним из спикеров фестиваля станет президент РФСО «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Чеченской Республики», директор Центра молодежного инновационного творчества «Инноразум» и главного тренера по гонкам дронов спортивного фестиваля «Новые горизонты», Ислам Саламов. Он расскажет об устройстве и особенностях проектирования БАС различного назначения, а также о практиках применения дронов и новых видов беспилотников.

В первом ряду слева-направо: директор ИШИТР Александр Фадеев, спикер фестиваля Ислам Саламов, руководитель Студенческого научного сообщества Яна Малькова. Фото: Серафима Кузина

Завтра, 13 декабря, все участники фестиваля приглашаются на круглый стол «Просвещение в БАС». Сотрудники и студенты Томского политеха, сторонние эксперты, обсудят темы, связанные с микроэлектроникой и необходимыми материалами для БАС, а также с практикой применения дронов, стартапами, проектами по разработке отечественного двигателя БАС и перспективами развития отрасли в Томской области.

Фестиваль проводится Инженерной школой информационных технологий и робототехники, предпринимательской Точкой кипения Томского политеха и Студенческим научным обществом при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

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