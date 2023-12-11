Финансирование дорог 2 и 3 категории в Томске увеличат

11 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

По итогам работы согласительной комиссии для Томска увеличат финансирование дорог второй и третьей категории, а также выделят дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок, здравоохранение, ЖКХ и спорт. Об этом рассказала председатель облдумы, сопредседатель Согласительной комиссии по доработке проекта бюджета Томской области на 2024–2026 годы Оксана Козловская.

По словам спикера, в этом году согласительная комиссия особенно подробно рассмотрела вопрос дорожного фонда.

— Депутаты поставили вопрос об увеличении финансирования ремонта дорог второй и третьей категорий, прежде всего в Томске. Принято решение предусмотреть на эти цели дополнительно к 140 миллионам рублей еще 380 миллионов, — уточнила председатель областного парламента Оксана Козловская.

На согласительной комиссии принято решение, что на субсидирование стоимости пассажирского авиаперелета по маршруту Каргасок — Новый Васюган в 2024-м году будет дополнительно выделено 6 млн рублей. Что позволит снизить до 40% стоимость авиабилетов для жителей северной территории.

Еще дополнительно 859 млн рублей согласительная комиссия выделила на здравоохранение. Средства пойдут на приобретение мед. оборудования для диспансеризации взрослого населения, на капремонт и оснащение больниц и врачебных амбулаторий, ПСД для строительства многопрофильной детской больницы и поликлиники в мкр. Восточный.

Дополнительно к 1,3 млрд рублей выделено 240 млн рублей на приобретение лекарств для льготных категорий. В следующем году протокольно зафиксировано решение о том, что на площадке думы планируется рассмотреть вопрос эффективности системы лекарственного обеспечения в регионе.

Было увеличено финансирование господдержки агропромышленного комплекса. Как уточнила председатель облдумы Оксана Козловская, объем поддержки АПК региона уже в текущем году будет увеличен на 200 млн рублей, на 2024 год также предусмотрено дополнительное увеличение поддержки этой сферы на 200 млн рублей.

Напомним, в октябре депутаты томской Облдумы в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. Принятие бюджета во втором чтении запланировано на 26 декабря.# итогам работы согласительной комиссии Законодательной Думы Томской области в Томске увеличат финансирование дорог второй и третьей категории, а также выделят дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок, здравоохранение и спорт. Об этом на прошедшей в минувший четверг, 7 декабря, встрече с журналистами заявила спикер Облдумы Оксана Козловская.

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