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Переполненные мусорные баки в Томске уберут в ближайшее время — регоператор

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Переполненные мусорные баки на контейнерных площадках, о которых сообщают томичи в социальных сетях, в ближайшее время будут убраны. Об этом со ссылкой на регионального сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что по СанПину при температуре +4 °C и ниже вывоз ТКО может осуществляться не реже одного раза в трое суток. Кроме того, в некоторых микрорайонах к мусорным баками мешают проехать припаркованные автомобили или шлагбаумы и другие ограничители. Мусоровозы работают по графику и не могут ожидать более 15 минут.

— Хоть СанПин допускает вывоз раз в три дня, однако по нашим планам вывоз стоит ежедневно на каждой городской площадке. К сожалению, не все спецмашины выдержали морозы, на некоторых отказывают подъемники. Механики работают круглосуточно, чтобы восстановить спецтехнику. Мы делаем все возможное, чтобы ликвидировать завалы на контейнерных площадках. Также скажу, что у многих автовладельцев не завелись машины, они оставили их во дворах и уехали, а мусоровозы не смогли забрать мусор из-за узости проезда, — рассказал директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.

Томичи могут сообщить о проблемах с ТКО напрямую регоператору, для этого нужно отправить сообщение экологическому контролю с фото и адресом по номеру 8-923-212-08-88.

Региональный оператор сможет найти причину и обозначить сроки вывоза ТКО или обозначить проблему по каждой конкретной контейнерной площадке.

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