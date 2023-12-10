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Томские актеры прочтут волшебную новеллу Гофмана «Королевская невеста»

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В томской рюмочной «Спиритс» 14 декабря пройдет читка новеллы легендарного немецкого писателя эпохи романтизма Эрнста Гофмана «Королевская невеста». Перед зрителями выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Томского областного театра драмы Екатерина Мельдер и Данила Дейкун, сообщает организатор мероприятия Мария Симонова.

«Это светлая история, где волшебство соединяется с иронией. В новелле эпохи романтизма возможно всё, при этом герои узнаваемы. А счастливая развязка помогает создать праздничное предновогоднее настроение!», — говорится в сообщении.

Томские актеры прочитают новеллу «Королевская невеста» и другие рассказы автора.

Читка пройдет по адресу ул. Р. Люксембург, 5/1. Стоимость билетов: 600 — 700 рублей, забронировать их можно по WhatsApp +7-905-991-0583 или в личных сообщениях группы мероприятия во ВКонтакте.

Начало в 19:00.

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