В Томской области открыли еще две ледовые переправы

9 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 8 декабря, в Томской области ввели еще две ледовые переправы в Тегульдетском и Парабельском района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Тегульдетском районе введена третья ледовая переправа через реку Чулым: у посёлка Центрополигон на автомобильной дороге Куяновская Гарь ‑ Центрополигон. Переправа протяжённостью 190 метров рассчитана для проезда автомобилей с общей массой не более двух тонн.

В Парабельском районе организована ледовая переправа через реку Парабель у деревни Новиково на дороге Парабель ‑ Новиково ‑ Кедровый. Грузоподъёмность переправы — четыре тонны.

В сообщении уточняется, что при передвижении по зимним сооружениям необходимо строго соблюдать установленные нормы грузоподъёмности и руководствоваться средствами организации дорожного движения.

Актуальная информация о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъёмности ежедневно размещается на сайте «Томскавтодора».

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