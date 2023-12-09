В Томской области открыли еще две ледовые переправы
Накануне, 8 декабря, в Томской области ввели еще две ледовые переправы в Тегульдетском и Парабельском района, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В Тегульдетском районе введена третья ледовая переправа через реку Чулым: у посёлка Центрополигон на автомобильной дороге Куяновская Гарь ‑ Центрополигон. Переправа протяжённостью 190 метров рассчитана для проезда автомобилей с общей массой не более двух тонн.
В Парабельском районе организована ледовая переправа через реку Парабель у деревни Новиково на дороге Парабель ‑ Новиково ‑ Кедровый. Грузоподъёмность переправы — четыре тонны.
В сообщении уточняется, что при передвижении по зимним сооружениям необходимо строго соблюдать установленные нормы грузоподъёмности и руководствоваться средствами организации дорожного движения.
Актуальная информация о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъёмности ежедневно размещается на сайте «Томскавтодора».
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