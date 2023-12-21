В Томске дореволюционный литографский камень украсит интерьер одной из клиник

21 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Ян Коваленок

Литографский камень, с помощью которого до революции в Томске делали чайные и конфетные этикетки, теперь можно будет увидеть в одной из томских медицинских клиник. Редкую находку клинике «Медстар», расположенной в одном из исторических зданий центра города, подарил томич, выпускник журфака ТГУ Ян Коваленок.

Камень был найден им в здании Храма Александра Невского на ул. Герцена, 3.

— Когда в 1984 году издательству и типографии «Красное знамя» построили новый производственный корпус на Фрунзе 103, они перевозили туда старое оборудование. Основное производство находились на Ленина, 66. Кучу старого оборудования бросили, много лет потом его пришлось пилить и чистить подвалы и бывшие цеха. Вторая часть производства была в храме на Герцена, — рассказал Ян Коваленок. — Нас, пионеров ещё, но уже юных корреспондентов, гоняли, по советской традиции, на субботники — освобождать эти новые помещения после строителей и помогать с переездом. На Герцена я и нашел кусок литографского камня.

По словам Коваленка, камнем пользовались переплетчицы — они применяли его, как груз, и хотели выкинуть. В итоге Ян оставил находку у себя, а в этом году подарил клинике на Набережной Ушайки.

— Я подарил его в «Медстар». У них и раньше оформление клиники было с использованием старых томских газет. Я подумал, что такая редкость им пригодится. И пригодилась. Они сделали для этого камня подставку и придумали какую-то историю про него, — рассказал Ян Коваленок.

Главный врач «Медстар» Ярослава Доровский сообщила «Томскому Обзору», что старинный камень дополнит большую коллекцию редких предметов, хранящихся в главном здании клиники:

— У нас есть газеты 1900 года, которые мы нашли при ремонте еще 25 лет назад. Они у нас в открытом доступе висят на стенах, на втором и третьем этажах. А еще у нас есть аутентичная кирпичная кладка 1904 года, которую мы очистили полностью. Раньше здесь была скобяная лавка. Оказалось, что, если копать, есть общие корни и с литографским камнем. Мы решили, что его тоже нужно выставить. Камню мы сделали красивый постамент с табличкой, на которой будет написано: «Фрагмент литографической плиты для производства конфет и бакалейной продукции пряничной фабрики. Конец XIX века. Купец И. Г. Тихонов. Найден при ремонте». Он будет стоять в холле, вместе с шашкой, которую мы тоже нашли при ремонте. Она наградная — за выезд молодой лошади. Эта шашка находится на видном месте, у нее тоже есть табличка, и камень теперь займет такое же достойное место рядом с ней, — говорит Ярослава Доровских.

Подробнее о находках, сделанных в здании, в нашем материале Куранты и росписи. Как изменилось здание бывшей «Академкниги» и что сохранил новый владелец

Фото: Ян Коваленок

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