Куранты и росписи.

Как изменилось здание бывшей «Академкниги» и что сохранил новый владелец

17 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В здании бывшей томской «Академниги» завершается ремонт. По осени заработали куранты на фасаде. А недавно убрали и строительный забор у входа.

Рассказываем, как изменилась точка притяжения томских книголюбов и что с ней произошло за последние пару лет.

Томская «Академкнига»

Реставрационные работы в здании по ул. Набережная реки Ушайки, 18а, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

Здание бывшей «Академкниги» — флигель большого кирпичного здания, которое уже много лет занимает стоматологическая клиника «Медстар». Он был построен в 1900 году и в прежние времена здесь размещалась скобяная лавка — надпись «Железные и скобяные товары...» на фасаде «Медстара» сохранились до сих пор:

Здание клиники тоже в свое время прошло через реконструкцию. По словам Евгения Копасова, в 2000-е после того, как оно перешло в руки новых владельцев, его состояние оставляло желать лучшего: «Внутри пришлось сломать все, оставались только четыре наружных стены» Фото: Серафима Кузина

— Когда я стал собственником здания уже бывшей «Академкниги», моим первым желанием, честно говоря, было все снести и построить на этом месте что-то более современное, увеличив площади в два раза. По результатам экспертизы фундамент был в аварийном состоянии. Здание поплыло, стены покосились, повсюду плесень... Но когда я увидел все старые инженерные конструкции, рука не поднялась это сломать, — рассказывает Евгений Копасов. — В интернете писали «Испохабили памятник культурного наследия...», а это никакой не памятник, но здесь много интересных решений. Раньше же не было плит-перекрытий и бетона как такового, поэтому потолки здесь — сводчатые, по типу церковных. Мы решили все это оставить, чтобы оно жило и дальше. Серьезно вложились в ремонт фундамента: за более чем сто лет свой жизни, здание сильно «наклонилось» вперед, пришлось его обкапывать, все усиливать, делать гидроизоляцию, откачивать воду.

Евгений Копасов Фото: Серафима Кузина

Автор проекта реставрации — томский архитектор Олег Лещинер, а над дизайном внутреннего пространства работала его ученица Наталья Борковская.

Фото: Серафима Кузина

Полы в помещении на момент, когда сюда зашли реставраторы, тоже находились в плачевном состоянии. Это было не старинное покрытие, говорит Евгений Копасов, а уже 1970-х годов, и уровень полов не соответствовал изначальному, поэтому их «подняли». Сейчас их украшает метлахская плитка, изготовленная в Португалии по спецзаказу.

Реставрационные работы, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

Внутри сохранилась старинная кирпичная кладка, ее привели в надлежащий вид:

Сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

По замыслу нынешнего владельца, по окончании работ, пристройка станет главным входом в здание клиник.

Арочный проход из пристройки в основное здание, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

Стойки ресепшна выполнены из камня:

Сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

В ходе работ выяснилось, что все наружные стены постройки пронизаны дымоходами — в прежние времена здание обогревалась с помощью печного отопления. При разборе печи в подвале реставраторы обнаружили завернутую в промасленную ткань саблю 1880-1890-х годов:

— Модель называется «Блюхеровка», она была на вооружении у наших артиллерийских офицеров. Но, судя потому, что это не боевое оружие — она не точеная, у нее клинок тупой, и на ней есть специфическая надпись — можно предположить, что история этой сабли как-то связана с томским ипподромом, который был лучшим за Уралом. И наши купчишки, торгуя золотишком, были достаточно азартные ребята, гуляки и коневоды, — рассказывает Евгений Копасов. — Она лежала не в дымоходе, а в воздуховоде, там проветриваемость лучше, поэтому, видимо, прекрасно сохранилась. Скорее всего спрятали, от греха подальше в советское время. Когда будем укрывать центральный холл, повесим ее там с табличкой. Фото: Серафима Кузина

Одна из ярких деталей отреставрированного помещения — расписные потолки. Евгений Копасов рассказывает, что поначалу пытался договориться со столичной академией искусств, но не вышло:

— Они не поняли до конца мои пожелания и концепцию. И стоимость работ оказалась слишком высокой. В результате я нашел прекрасного человека в Томске — это талантливый местный художник Георгий Белкин. Насколько я знаю, у него нет профессионального художественного образования, но, видимо, когда боженька раздавал таланты, и все нагнулись завязывать шнурки, Белкин подставил ручки. У него прекрасные картины. Он разрисовал три купола.

Потолки в реставрируемом здании, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

Верхнюю часть стены над входом и витринами решили отдать под панораму города, собирательный образ Старого Томска, рассказывает Копасов. Здесь можно увидеть Каменный мост через Ушайку, Воскресенскую церковь, здание клиник СибГМУ и Троицкий собор, некогда стоявший на площади Ново-Соборной:

Панорама Томска — эскиз в карандаше, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

Еще в самый разгар ремонта, осенью 2021 года, на фасаде здания установили и запустили куранты. В проекте изначально их не было, идея об установке появилась позднее. Когда начались работы на крыше, выяснилось, что у нее довольно маленький наклон, из-за чего на ней постоянно скапливался снег. Наклон сделали побольше, достроив фронтальную часть. На образовавшемся пустом месте и решили расположить часы.

Фото: Серафима Кузина

— Там, где можно разместить часы, я всегда их размещаю. Что такое время? У каждого свое восприятие. Но мы все понимаем, что время, как и здоровье — это невосполнимый ресурс, который вдруг уходит. Поэтому к часам я отношусь очень трепетно, — говорит Евгений Копасов. — Я сам вырос в Северске. Если вы спросите у местных, что было на центральной площади на углу гастронома, вам скажут, что там всегда висели часы — большие советские квадратные электрические. И мы назначали встречи под ними. Где встретимся? «Под часами…». И все понимали, о чем речь. Это была такая точка притяжения. Поэтому меня очень удивляет, что в центральном районе Томска нет хотя бы одних приличных часов. Во всех городах есть — это такой знак, бренд.

Часы он собирает давно, говорит Евгений: «жена уже запретила приносить их домой, поэтому я потихоньку их по конторам покупаю». Один из экземпляров коллекции, который сегодня хранится в рабочем кабинете, Копасов «дополнил» клыками кабана, добытыми на охоте. Фото: Серафима Кузина

Часы Евгений выбирал сам. Рассказывает, что «взлохматил» интернет и нашел «интересных красноярских ребят»:

— Когда я им объяснил, чего хочу, они, конечно, загорелись. Делали месяца три, долго согласовывали цвет циферблата, подсветку, цифры. И отчего-то мои мысли сразу пошли в строну курантов. Подумал: почему бы и нет? Пусть бьют, и с музыкой. А как будут бить? Самые известные — это Кремлевские куранты и Биг-Бен. Записали в программу и то, и другое. На всякий случай, вдруг кому-то не понравится музыка, добавили и просто бой. Потом, может, устроим опрос, люди сами выберут что им больше хочется, чтобы играло. Такт часов — полчаса короткий, и каждый час с музыкой. Мы их синхронизировали с курантами на Красной площади.

Фото: Серафима Кузина

Еще одни часы с интересной историей поселятся в здании после завершения всех работ:

— Был такой Андрей Барышников — коллекционер и реставратор старых машин. Он очень дружил с одним великим психиатром с мировым именем. Так вот когда тот уезжал из Томска, подарил Барышникову большие напольные часы — это «Густав Беккер», XIX век, высотой 2,4 метра, с боем, гирями. И мы договоривались, что когда откроем наше здание, украсим этими часами вход. Но, к сожалению, около двух лет назад Андрея не стало — умер из-за ковида. Я не знал, что стало с этими часами, но потом на меня вышел сын Барышникова, рассказал, что нашел их в гараже — они хранились в разобранном виде в коробках. Он отдал их на реставрацию. Я пообещал поставить часы в проходной зоне и снабдить их памятной табличкой.

Фойе клиники «Медстар» сегодня Фото: Серафима Кузина

В подвальных помещениях под зданиями по ул. Набережной Ушайки, 18а в 1990-е размещалась первая в городе пиццерия Фото: Серафима Кузина

Во сколько обошлось восстановление здания бывшей «Академкниги», Евгений Копасов не называет, говорит только о «нескольких десятках миллионов».

Внутренний двор, сентябрь-2021 Фото: Серафима Кузина

— Больше для себя здания под восстановление я в городе не рассматривал, — говорит Евгений Копасов. — Почему вообще занялся этим? Наверное, у каждого наступает время, когда ты хочешь и можешь. Потому что очень много людей, которые чего-то очень хотят, но не могут. Я втянул, например, в это дело Сашу Беликова (директором томской фабрики деревянных игрушек «Томик» — прим.ред.). Он сам восстановил «дом за рубль» на Пушкина, сейчас занимается еще одним на Тверской.

Фото: Серафима Кузина

По данным биографического словаря «Томские купцы» (автор Н. М. Дмитриенко — прим. ред.), большое здание на Набережной Ушайки 18 изначально принадлежало жене томского купца Ивана Якимова Ольге Максимовне (в девичестве — Некрасовой). На верхних этажах жила семья, а помещения внизу сдавались под торговлю. Сам Якимов происходил из нарымских мещан и по данным на 1897 год, работал в собственной кузнице в Томске. Получив купеческое свидетельство 2-й гильдии, торговал железными и скобяными изделиями, бакалеей, москательными товарами. Владел лавками в Гостином дворе и в собственном доме на Набережной Ушайки, 12, где сейчас располагается Институт экономики и менеджмента ТГУ. В 1894 году вместе со своим шурином, младшим сыном купца Некрасова Александром Максимовичем и магистром формации Порфирием Крыловым (да-да, тем самым знаменитым ботаником, основателем Гербария Томского университета) предприниматели учредили «Сибирское товарищество для сухой перегонки дерева». Предприятие производило хвойную эссенцию, древесный уксус и креозот близ деревни Головиной. В 1897 году партнеры даже создали торговый дом «Якимов и Некрасов». Информации о том, что размещалось в здании до «Академкниги», найти пока не удалось. По нашей гипотезе, фасад здания был отчасти перестроен при открытии магазина в 1971. Если у вас имеются данные об этом или более ранние снимки здания, будем признательны за передачу их редакции: tomsk@westsib.ru или по телефону +7 (3822) 32-20-19.

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