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Куранты и росписи.
Как изменилось здание бывшей «Академкниги» и что сохранил новый владелец

В здании бывшей томской «Академниги» завершается ремонт. По осени заработали куранты на фасаде. А недавно убрали и строительный забор у входа.

Рассказываем, как изменилась точка притяжения томских книголюбов и что с ней произошло за последние пару лет.

Томская «Академкнига»
Томский магазин «Академкнига» закрылся 18 сентября 2017 года, после 45 лет работы. По решению депутатов гордумы, здание по ул. Набережная реки Ушайки, 18а было включено в план приватизации на 2018 год и после выставлено на аукцион за 9,8 млн рублей. Победителем торгов стал гендиректор ООО «Медстар-Сервиса» Евгений Копасов, предложивший за помещение общей площадью порядка 133 кв. метров 26,47 млн рублей. Новый собственник начал в здании капитальный ремонт.
Реставрационные работы в здании по ул. Набережная реки Ушайки, 18а, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

Здание бывшей «Академкниги» — флигель большого кирпичного здания, которое уже много лет занимает стоматологическая клиника «Медстар». Он был построен в 1900 году и в прежние времена здесь размещалась скобяная лавка — надпись «Железные и скобяные товары...» на фасаде «Медстара» сохранились до сих пор:

Здание клиники тоже в свое время прошло через реконструкцию. По словам Евгения Копасова, в 2000-е после того, как оно перешло в руки новых владельцев, его состояние оставляло желать лучшего: «Внутри пришлось сломать все, оставались только четыре наружных стены»
Фото: Серафима Кузина

— Когда я стал собственником здания уже бывшей «Академкниги», моим первым желанием, честно говоря, было все снести и построить на этом месте что-то более современное, увеличив площади в два раза. По результатам экспертизы фундамент был в аварийном состоянии. Здание поплыло, стены покосились, повсюду плесень... Но когда я увидел все старые инженерные конструкции, рука не поднялась это сломать, — рассказывает Евгений Копасов. — В интернете писали «Испохабили памятник культурного наследия...», а это никакой не памятник, но здесь много интересных решений. Раньше же не было плит-перекрытий и бетона как такового, поэтому потолки здесь — сводчатые, по типу церковных. Мы решили все это оставить, чтобы оно жило и дальше. Серьезно вложились в ремонт фундамента: за более чем сто лет свой жизни, здание сильно «наклонилось» вперед, пришлось его обкапывать, все усиливать, делать гидроизоляцию, откачивать воду.

Евгений Копасов
Фото: Серафима Кузина

Автор проекта реставрации — томский архитектор Олег Лещинер, а над дизайном внутреннего пространства работала его ученица Наталья Борковская.

Фото: Серафима Кузина

Полы в помещении на момент, когда сюда зашли реставраторы, тоже находились в плачевном состоянии. Это было не старинное покрытие, говорит Евгений Копасов, а уже 1970-х годов, и уровень полов не соответствовал изначальному, поэтому их «подняли». Сейчас их украшает метлахская плитка, изготовленная в Португалии по спецзаказу.

Реставрационные работы, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

Внутри сохранилась старинная кирпичная кладка, ее привели в надлежащий вид:

Сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

По замыслу нынешнего владельца, по окончании работ, пристройка станет главным входом в здание клиник.

Арочный проход из пристройки в основное здание, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

Стойки ресепшна выполнены из камня:

Сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

В ходе работ выяснилось, что все наружные стены постройки пронизаны дымоходами — в прежние времена здание обогревалась с помощью печного отопления. При разборе печи в подвале реставраторы обнаружили завернутую в промасленную ткань саблю 1880-1890-х годов:

— Модель называется «Блюхеровка», она была на вооружении у наших артиллерийских офицеров. Но, судя потому, что это не боевое оружие — она не точеная, у нее клинок тупой, и на ней есть специфическая надпись — можно предположить, что история этой сабли как-то связана с томским ипподромом, который был лучшим за Уралом. И наши купчишки, торгуя золотишком, были достаточно азартные ребята, гуляки и коневоды, — рассказывает Евгений Копасов. — Она лежала не в дымоходе, а в воздуховоде, там проветриваемость лучше, поэтому, видимо, прекрасно сохранилась. Скорее всего спрятали, от греха подальше в советское время. Когда будем укрывать центральный холл, повесим ее там с табличкой.
Фото: Серафима Кузина

Одна из ярких деталей отреставрированного помещения — расписные потолки. Евгений Копасов рассказывает, что поначалу пытался договориться со столичной академией искусств, но не вышло:

— Они не поняли до конца мои пожелания и концепцию. И стоимость работ оказалась слишком высокой. В результате я нашел прекрасного человека в Томске — это талантливый местный художник Георгий Белкин. Насколько я знаю, у него нет профессионального художественного образования, но, видимо, когда боженька раздавал таланты, и все нагнулись завязывать шнурки, Белкин подставил ручки. У него прекрасные картины. Он разрисовал три купола.

Потолки в реставрируемом здании, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

Верхнюю часть стены над входом и витринами решили отдать под панораму города, собирательный образ Старого Томска, рассказывает Копасов. Здесь можно увидеть Каменный мост через Ушайку, Воскресенскую церковь, здание клиник СибГМУ и Троицкий собор, некогда стоявший на площади Ново-Соборной:

Панорама Томска — эскиз в карандаше, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

Еще в самый разгар ремонта, осенью 2021 года, на фасаде здания установили и запустили куранты. В проекте изначально их не было, идея об установке появилась позднее. Когда начались работы на крыше, выяснилось, что у нее довольно маленький наклон, из-за чего на ней постоянно скапливался снег. Наклон сделали побольше, достроив фронтальную часть. На образовавшемся пустом месте и решили расположить часы.

Фото: Серафима Кузина

— Там, где можно разместить часы, я всегда их размещаю. Что такое время? У каждого свое восприятие. Но мы все понимаем, что время, как и здоровье — это невосполнимый ресурс, который вдруг уходит. Поэтому к часам я отношусь очень трепетно, — говорит Евгений Копасов. — Я сам вырос в Северске. Если вы спросите у местных, что было на центральной площади на углу гастронома, вам скажут, что там всегда висели часы — большие советские квадратные электрические. И мы назначали встречи под ними. Где встретимся? «Под часами…». И все понимали, о чем речь. Это была такая точка притяжения. Поэтому меня очень удивляет, что в центральном районе Томска нет хотя бы одних приличных часов. Во всех городах есть — это такой знак, бренд.

Часы он собирает давно, говорит Евгений: «жена уже запретила приносить их домой, поэтому я потихоньку их по конторам покупаю». Один из экземпляров коллекции, который сегодня хранится в рабочем кабинете, Копасов «дополнил» клыками кабана, добытыми на охоте.
Фото: Серафима Кузина

Часы Евгений выбирал сам. Рассказывает, что «взлохматил» интернет и нашел «интересных красноярских ребят»:

— Когда я им объяснил, чего хочу, они, конечно, загорелись. Делали месяца три, долго согласовывали цвет циферблата, подсветку, цифры. И отчего-то мои мысли сразу пошли в строну курантов. Подумал: почему бы и нет? Пусть бьют, и с музыкой. А как будут бить? Самые известные — это Кремлевские куранты и Биг-Бен. Записали в программу и то, и другое. На всякий случай, вдруг кому-то не понравится музыка, добавили и просто бой. Потом, может, устроим опрос, люди сами выберут что им больше хочется, чтобы играло. Такт часов — полчаса короткий, и каждый час с музыкой. Мы их синхронизировали с курантами на Красной площади.

Фото: Серафима Кузина

Еще одни часы с интересной историей поселятся в здании после завершения всех работ:

— Был такой Андрей Барышников — коллекционер и реставратор старых машин. Он очень дружил с одним великим психиатром с мировым именем. Так вот когда тот уезжал из Томска, подарил Барышникову большие напольные часы — это «Густав Беккер», XIX век, высотой 2,4 метра, с боем, гирями. И мы договоривались, что когда откроем наше здание, украсим этими часами вход. Но, к сожалению, около двух лет назад Андрея не стало — умер из-за ковида. Я не знал, что стало с этими часами, но потом на меня вышел сын Барышникова, рассказал, что нашел их в гараже — они хранились в разобранном виде в коробках. Он отдал их на реставрацию. Я пообещал поставить часы в проходной зоне и снабдить их памятной табличкой.

Фойе клиники «Медстар» сегодня
Фото: Серафима Кузина

В подвальных помещениях под зданиями по ул. Набережной Ушайки, 18а в 1990-е размещалась первая в городе пиццерия
Фото: Серафима Кузина

Во сколько обошлось восстановление здания бывшей «Академкниги», Евгений Копасов не называет, говорит только о «нескольких десятках миллионов».

Внутренний двор, сентябрь-2021
Фото: Серафима Кузина

— Больше для себя здания под восстановление я в городе не рассматривал, — говорит Евгений Копасов. — Почему вообще занялся этим? Наверное, у каждого наступает время, когда ты хочешь и можешь. Потому что очень много людей, которые чего-то очень хотят, но не могут. Я втянул, например, в это дело Сашу Беликова (директором томской фабрики деревянных игрушек «Томик» — прим.ред.). Он сам восстановил «дом за рубль» на Пушкина, сейчас занимается еще одним на Тверской.

Фото: Серафима Кузина

По данным биографического словаря «Томские купцы» (автор Н. М. Дмитриенко — прим. ред.), большое здание на Набережной Ушайки 18 изначально принадлежало жене томского купца Ивана Якимова Ольге Максимовне (в девичестве — Некрасовой). На верхних этажах жила семья, а помещения внизу сдавались под торговлю.

Сам Якимов происходил из нарымских мещан и по данным на 1897 год, работал в собственной кузнице в Томске. Получив купеческое свидетельство 2-й гильдии, торговал железными и скобяными изделиями, бакалеей, москательными товарами. Владел лавками в Гостином дворе и в собственном доме на Набережной Ушайки, 12, где сейчас располагается Институт экономики и менеджмента ТГУ.

В 1894 году вместе со своим шурином, младшим сыном купца Некрасова Александром Максимовичем и магистром формации Порфирием Крыловым (да-да, тем самым знаменитым ботаником, основателем Гербария Томского университета) предприниматели учредили «Сибирское товарищество для сухой перегонки дерева». Предприятие производило хвойную эссенцию, древесный уксус и креозот близ деревни Головиной. В 1897 году партнеры даже создали торговый дом «Якимов и Некрасов».

Информации о том, что размещалось в здании до «Академкниги», найти пока не удалось. По нашей гипотезе, фасад здания был отчасти перестроен при открытии магазина в 1971. Если у вас имеются данные об этом или более ранние снимки здания, будем признательны за передачу их редакции: tomsk@westsib.ru или по телефону +7 (3822) 32-20-19.

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