Томичей приглашают на презентацию двух поэтических сборников

10 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 10 декабря, в Томске состоится презентация книг «33 единицы зелени» Ивана Полторацкого и «Дрилбу» Марии Лобановой, сообщают организаторы.

«33 единицы зелени» — лаконичная книга с яркой обложкой, в которой собраны разнообразные по настроению тексты, очень гармонично соседствующие друг с другом. Три сезона сменяют друг друга, отправляя читателя в путешествие по зеленым аллеям, переулкам, уголкам с цветущими ирисами и другим живым и дышащим пространствам. Кто-то из них будет дуть в лицо горячей полынью, кто-то свернется под листом, чтобы дождаться окончания дождя, кто-то заиграет ту самую протяжную песню августа в ожидании плавного угасания зелени и начала чего-то нового. Неуловимого на данный момент», — описывает книгу автор портала The Alma Review.

Иван Полторацкий — поэт, филолог (Институт филологии СО РАН), преподаватель НГУ и Новоколледжа. Автор нескольких поэтических книг, публиковался в журналах «Знамя», «Транслит», «Шо» и «Ышшо Одын». Сетевые публикации в журналах «Лиterrатура», «Полутона», «Формаслов». Книга стала третьей в книжной серии журнала «Дактиль». На встрече томичи смогут услышать стихи в исполнении автора.

Также на мероприятии поэтесса Мария Лобанова представит свою дебютную книгу «Дрилбу» (по-тибетски — ритуальный колокольчик). Мария изучала поэтическое письмо в «Школе литературных практик», «Московской школе новой литературы (Транслит)». Публиковались в журналах и альманахах «Цирк «Олимп”+TV», «Артикуляция», «Лиterrатура», «Флаги», ROAR, «Новая Юность», на канале «Ф‑письмо», на порталах «Полутона», «Солонеба» и других. Участница редколлегии «Метажурнала». Тексты переведены на английский и польский языки.

Мероприятие пройдет в «Кафедре» на пр. Ленина, 79. Начало в 17.00.

Вход свободный.

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