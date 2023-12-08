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В Томске демонтируют надземные переходы на пр. Мира и ул. Пушкина

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Власти Томска договорились с собственниками надземных переходов на пр. Мира и ул. Пушкина о демонтаже конструкций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

«Считаю, что такие громоздкие металлические конструкции только уродуют город. И на Пушкина, и на проспекте Мира они не нужны, так как рядом с ними есть обычные наземные переходы. Жителям удобнее ими пользоваться. Да и состояние, безопасность этих конструкций вызывает большие сомнения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что компании-владельцу — новосибирской «София» — переходов было предложено разобрать их и реализовать стройматериалы, чтобы окупить затраты.

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