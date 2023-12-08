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В томском поселке Зональная станция загорелся двухэтажный дом

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Сегодня, 8 декабря, в томском поселке Зональная станция загорелся частный двухэтажный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Звездная поступило в 11.57. К приезду пожарных из-под крыши шел густой дым, наблюдалась реальная угроза распространения огня на соседние строения.

«К месту происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара 1БИС», — говорится в сообщении.

Сейчас горят оба этажа дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Люди самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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