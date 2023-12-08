Из-за морозов в Томске отменили ряд автобусных рейсов

8 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В связи с тридцатиградусными морозами отменен ряд автобусных рейсов из Томска, запланированных на 8–12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, отменены рейсы из областного центра в Наргу, Семей, Шарыпово, Кожевниково, Новорождественское, Молчаново, Горно-Алтайск, Лучаново, Кемерово, Белокуриху, Красноярск, Бакчар, Петухово, Толмачево.

Сегодня, 8 декабря, произошла отмена рейсов в Наргу № 524 на 8.45, 15.30, Семей № 678 на 17.40, Шарыпово № 3236 на 19.20, Кожевниково № 537 на 10.45, 20.20, Новорождественское № 505 на 13.10, Молчаново № 524 на 14.00, 18.20, Горно-Алтайск № 784 на 19.45, Лучаново № 165 на 20.00, Толмачево № 599 на 16.35, 21.55.

Завтра, 9 декабря, отменены рейсы в Горно-Алтайск № 6279 на 19.45 и № 6743 на 18.45, Наргу № 524 на 8.45, Кожевниково № 537 на 10.45, 20.20, Кемерово № 600 на 18.50, Белокуриху № 783 на 8.00, Красноярск № 3166 на 16.30, Бакчар (заказной автобус) на 19.10 (с остановки), Петухово № 151 на 5.50, 19.20, Лучаново № 165 на 5.55, 20.00, Толмачево № 599 на 16.35, 21.55.

В воскресенье, 10 декабря, не будет рейсов в Семей № 678 на 17.40, Кожевниково № 537 на 10.45, 20.20, 21.40, Новорождественское № 505 на 13.10, Бакчар (заказной автобус) на 19.10, Петухово № 151 на 19.20, Лучаново № 165 на 20.00.

В понедельник, 11 декабря, будут приостановлены рейсы в Горно-Алтайск № 6279 на 19.45, Шарыпово № 3236 на 19.20 и № 3917 на 17.40, Кожевниково № 537 на 10.45, 20.20.

12 декабря запланирована отмена рейса в Кожевниково № 537 на 10.45, 20.20.

В пресс-службе уточняют, что с учетом погодных условий возможны дополнительные корректировки расписаний. Актуальную информацию о рейсах можно получить в диспетчерской службе автовокзала Томска по телефону 8 (3822) 54-07-30.

Ранее сообщалось, что в Томской области с 7 по 13 декабря ожидаются морозы вплоть до -40°С.

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