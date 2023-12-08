Томичам напомнили, как правильно упаковать новогодние отправления

8 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Традиционно в декабря жители Томской области отправляют подарки родным и близким. В это время объем обрабатываемых почтовых отправлений в среднем увеличивается на треть. В связи с этим регионального УФПС подготовило ряд рекомендаций по правильной упаковке новогодних посылок и бандеролей.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, для начала нужно выбрать подходящую типу посылки упаковку. Небольшой подарок весом до 3 кг можно упаковать в пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Крупные и тяжёлые вещи обычно отправляют в прочной картонной коробке или мешке. Упаковку можно приобрести в почтовом отделении. Для ускоренных отправлений вам бесплатно предоставят конверт или пластиковый пакет EMS, его максимальный размер 60×70 см. Коробки или пакеты не должны содержать посторонних надписей, рисунков и других символов. Также на упаковке не должно быть старого скотча или его следов.

Подарок также надо правильно упаковать. Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Свободное пространство в упаковке рекомендуется заполнить бумагой, пенопластом, опилками или другим наполнителем. Хрупки подарок можно дополнительно обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и сделать специальную пометку у оператора перед отправкой. Посылки с описью вложения не надо запаковывать, так как их нужно передать сотруднику Почты для сверки содержимого.

В пресс-службе уточняют, что без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов.

На заключительном этапе необходимо правильно оформить отправление, указав индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя. На стандартных почтовых упаковках есть эти поля. На собственной упаковке должно быть место для наклеивания адресного ярлыка размером не менее 10,5×14,8 см, скотч или упаковочная пленка не должны перекрывать штрихкод, на тканевой упаковке адрес пишут, а не нашивают.

Посылку можно оформить в почтовом отделении или отправить из дома, вызвав курьера. Чтобы сэкономить время клиенты также могут воспользоваться услугой предзаполненные и предоплаченные посылки. Сервис доступен в мобильном приложении или на официальном сайте Почты России. Здесь же можно ознакомиться со списком предметов, запрещенных к пересылке.

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