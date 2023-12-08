Томичам расскажут о сибирских традициях ряжения

8 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Завтра, 9 декабря, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Святочная обрядность русских Сибири и способы ее актуализации». Экспертом выступит Полина Абрамовой (Кемерово), кандидат культурологии, доцент кафедры музейного дела Кемеровского государственного институту культуры.

По словам организаторов, мероприятия состоится в рамках подготовки к городским колядкам «С медведем по соседям», которые пройдут 8 января 2024 года.



На встрече Полина Абрамова расскажет о сибирских традициях ряжения. Гости узнают об основных элементах святочного обряда и их характеристиках, методах включения традиционных обрядов в современную социокультурную среду: подходах к воспроизведению костюмов ряженых, моделировании обрядовых действий. После лекции пройдет песенный интенсив от Центра Сибирского фольклора.

Мероприятие стартует в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Вход свободный по предварительной регистрации.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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