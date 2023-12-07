В Томске открылась интерактивная выставка «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие»

7 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 5 декабря, в томском «Доме искусств» открылась интерактивная выставка «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие» по книге томского иллюстратора Ольги Нечаевой.

Издание, посвященное нашему региону, вышло осенью 2022 года. В книге Тартария (так называли раньше Сибирь и Дальний Восток) предстает неким великим существом и показана глазами семи героев: Добытчика, Воина, Учёного, Узника, Мыслителя, Мастера и Художника. Каждому из них посвящена отдельная глава. Подробнее — в материале «Великая Тартария. Как томский иллюстратор придумала и нарисовала книгу про Сибирь»

В экспозиции гости найдут иллюстрации, сошедшие с книжных страниц, рукотворные текстильные декорации в исполнении художников Ярославы и Александра Беспаловых, карты, сундучки и прочие «старинные предметы».

В рамках выставки предполагается проведение квестов и матер-классов. Каждую субботу Ольга Нечаева будет водить авторские экскурсии. Стоимость: 560 рублей с человека, самостоятельно посещение — 150 рублей.

6+

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».