Великая Тартария. Как томский иллюстратор придумала и нарисовала книгу про Сибирь

28 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгений Нечаев

Томский иллюстратор Ольга Нечаева выпустила книгу «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие», посвященную нашему региону. 72-страничное издание призвано показать эти края глазами путешественников, посетивших их в разное время и с разными целями.

«Я родилась в Сибири и большую часть жизни прожила здесь. Когда я училась в Москве или где-то путешествовала, мне нравилось рассказывать о Сибири людям, которые ничего о ней не знают. А им нравилось слушать, — вспоминает Ольга Нечаева. — Мне мечталось сделать обо всём этом книгу для детей. Самим сибирякам очень не хватает детских изданий о своей территории! Те, что есть, охватывают локальную географию — про Алтай, Байкал, Дальний Восток... Есть отдельные материалы по красноярской археологии или томской архитектуре, а объединяющих, которые были бы адресованы детям и позволили воспринимать всю огромную Сибирь единым целым — нет. Я решила сделать книгу про Сибирь не изнутри, а снаружи, про Сибирь как шаг в неизвестность, на чужую территорию».

В издании Тартария (так называли раньше Сибирь и Дальний Восток) предстает неким великим существом и показана глазами семи героев: Добытчика, Воина, Учёного, Узника, Мыслителя, Мастера и Художника. Каждому из них посвящена отдельная глава. Герои взаимодействуют с Великой Тартарией, которая, не вступая в прямой диалог, реагирует на пришельцев: любопытствует, кокетничает, боится, сочувствует, злится, страдает, помогает или препятствует.

«Я решила показать Сибирь глазами путешественников, пришедших сюда в разной роли, с разными целями и задачами, в результате разных обстоятельств. Показать, что любая территория (явление, проблема, человеческая общность и отдельное существо) выглядит и представляется иначе в зависимости от того, чьими глазами на неё смотреть», — объясняет замысел Ольга Нечаева. — С одной стороны, мы наблюдаем, как и зачем на любую чужую территорию — будь то соседняя поляна или другая планета — приходит философ, ремесленник или разведчик; с другой — знакомимся с сибирской историей и географией».

Помимо героев читатели встретят разбойников, отшельников, купцов, просветителей, охотников, страдальцев за веру и политику, исследователей, авантюристов, пограничников и поэтов. Попутно автор показывает, как устроены кандалы каторжника и землянка спецпереселенца, рассказывает, чем отличаются ясак и ясырь, как проложить путь через болота и тайгу, как выбрать место для крепости, кто такие остяки, самоеды, кулайцы и сибиротитаны.

«Факты и реальные исторические персонажи из разных времён соседствуют в моей книге. Мы можем проследить, как от века к веку реалии меняются, а люди и их роли остаются неизменными, — рассказывает Ольга Нечаева. — Наш мир быстро и непредсказуемо меняется. Каждый наступающий день — немного „Великая Тартария“, неведомая чужая территория с неизвестными правилами и опасностями. И нам всем — и детям, и взрослым — пригодится опыт первопроходцев. Ясно смотреть вперёд, использовать опыт бывалых, осознавать свою роль в происходящем. Понимать, кем ты ступил на новую землю — Исследователем? Воином? Художником? — и принимать ответный шаг. Учиться встрече с тем, что ждёт впереди».

Ольга уточнила, что часть материала для книги была собрана за годы работы автора с различными сибирскими проектами. Над иллюстрациями, текстами и макетом работала сама Нечаева. В итоге на создание книги ушло два года.

«Я сразу подумала, что хочу издать её за пределами Сибири, поскольку идея книги — показать эту землю извне, глазами людей, которые её прежде не знали. Я хотела, чтобы издатели тоже шагнули в неизвестность», — рассказала Ольга Нечаева.

Выбор Ольги пал на издательство «Абраказябра», которое тогда было еще совсем новым. Оно специализируется на выпуске только детской познавательной литературе, что идеально подходило автору.

«Моя идея вызвала интерес, ответное письмо издателей мне тоже понравилось, и я решила сразу остановиться, не стала больше никому рассылать предложений. Я ни разу не пожалела о своём выборе, работать с „Абраказяброй“ очень приятно на всех этапах — от обсуждения договора до выхода книги в мир. Очень аккуратная и бережная редакторская работа (я особенно её опасалась, ведь это мой первый литературный опыт)», — поделилась Ольга.

В будущем автор планирует развивать несколько книжных идей. Среди них подобное «Тартарии» издание, а также книга о родине Ольги, но выполненная в «совсем другом жанре».

«Стилистика — она приходит потом, когда начинаешь глубже работать с идеей. Сам материал начинает её диктовать. Так что я сейчас и сама не знаю, как эти книги будут выглядеть, когда начнут обретать очертания», — объясняет Ольга Нечаева.

Приобрести книгу «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие» можно в филиалах сетей «Книжный Лабиринт», «Белый Кролик», «Чакона», магазинах «Москва», «Подписные издания», «Молодая Гвардия», «Библио-Глобус», «Московский дом книги» (Арбат) и в Санкт-Петербургском доме книги. В книжных магазинах Сибири издание пока не представлено, но его можно купить онлайн.

Фото: предоставлено Евгений Нечаев

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