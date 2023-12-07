В Томске заработал новый светофор на Ивановского

В Томске в штатном режиме заработал новый светофор, установленный на на ул. Ивановского на повороте на пос. Росинка, сообщает пресс-служба мэрии.

— Светофор регулирует как движение автомобилей, так и пешеходов. В часы, когда автомобилей много, тем кто выезжает из п. Росинка, стало гораздо удобнее это делать. В целом, светофор значительно повышает безопасность дорожного движения на этом участке, — рассказали в департаменте дорожной деятельности и благоустройства Томска.

Ранее ул. Ивановского была отремонтирована в 2022 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».