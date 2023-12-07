Томский политех и «Газпром» запускают Всероссийский конкурс на звание лучшего школьного учителя

7 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Учителя химии, физики и информатики примут участие в первом Всероссийском конкурсе учителей «Миссия: инженер», организованном Томским политехом и ПАО «Газпром» в рамках Года педагога и наставника.

Как уточняют в пресс-службе вуза, участников будут ждать насыщенная образовательная программа, а также конкурсные задания на разработку занятий разных форматов. Побороться за победу смогут учителя, работающие в общеобразовательных организациях, реализующих проект «Газпром-классы», а также педагоги из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Сегодня система непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» служит основой для повышения качества подготовки школьников и успешного развития кадрового потенциала страны. Совместно с компанией «Газпром» мы запускаем конкурс для учителей физики, информатики и химии. Он призван не только сформировать профессиональное сообщество, которое эту систему образования сможет выстроить, но и стать площадкой для регулярной поддержки, обмена и распространения опытом лучших учителей страны», — говорит начальник отдела организации набора ТПУ Александр Денисевич.

Конкурс будет включать три этапа. Первый пройдет в заочной форме. На нем участники должны будут представить портфолио своих достижений, а также видеоэссе с ответом на вопрос, как подготовить будущего инженера в школе, поделиться секретами своей педагогической деятельности.

Второй этап очный. К участию в нем будут приглашены 60 учителей, набравших наивысшие баллы в первом туре. Конкурсантам предстоит пройти тестирование в формате решения заданий ЕГЭ, а также в составе команды разработать проект междисциплинарного урока «На стыке наук», где продемонстрировать умение работать в группе, интегрировать знания предметов в учебном занятии и мотивировать учащихся на углубленное изучение предмета. По итогам этапа в финал пройдут 18 учителей.

В заключительном, финальном этапе конкурсантам предстоит разработать и защитить проект интегрированного занятия в формате TED. По итогам выступлений будут определены три победителя.

На каждом из этапов участников будут оценивать жюри из преподавателей ТПУ, вузов-партнеров ПАО «Газпром», специалистов Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, а также представителей ПАО «Газпром». Среди критериев: умение вдохновлять личным примером и предоставлять свой опыт работы, направленный на формирование научного мышления у школьников.

Для всех финалистов конкурса предусмотрены поощрительные призы. Кроме того, участники конкурса смогут поучаствовать в образовательном интенсиве в лаборатории Томского политеха. С научно-популярными лекциями и мастер-классами перед ними выступят известные практики — учитель физики, просветитель и автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский, учитель физики и победитель первого всероссийского конкурса «Классная тема» Аслан Кашежев и учитель информатики и математики, победитель конкурса «Школа Росатома» Ренат Камалов.

Заявки на участие и пакет документов принимаются до 25 декабря на электронный адрес konkursinzhener@yandex.com. Формы для заполнения заявки можно найти на сайте.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно здесь.

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