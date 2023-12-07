В Томске откроется выставка о традициях празднования Нового года

7 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

На следующей неделе, 12 декабря, в Музее истории Томска откроется выставка «Особенности национальной елки», посвященная традициям празднования Нового года в России.

Как сообщают организаторы, экспозиция охватит советский период страны с конца 1930-х по 1990-е годы. Среди экспонатов посетители увидят елочные игрушки из разных материалов, украшения, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, новогодние маски, образцы подарочных упаковок, старинные фотографии из собрания музея и частных коллекций Софьи Кугаевской, Людмилы Панаркиной и Владимира Кудряшова.

«Каждый фрагмент экспозиции, будто островок застывшего времени, воссоздает атмосферу новогоднего праздника, каким он был в разные десятилетия. Шагая от елки к елке, гости музея пройдут путь страны Советов, вспомнив эпохальные события XX века: ведь в елочной игрушке отразились идеи, которыми жило и дышало советское общество на протяжении 60 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что отдельная часть выставки будет посвящена елочным украшениям и гирляндам, сделанным на томских предприятиях.

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Фото: Музей истории Томска

Экспозиция будет работать до 12 февраля 2024 года по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость входа: 100 рублей, с экскурсией — 150 руб. Возможна оплата Пушкинской картой.

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