Жители почти 1,8 тыс. домов в Томске останутся без воды сегодня из-за аварийных работ

6 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня вечером, 6 декабря, в Томске жители почти 1,8 тыс. домов Советского и Кировского районов Томска останутся без воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 23.30 среды, 6 декабря, до 8.00 четверга, 7 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Александровский проезд, 4

Алтайская ул, 2

Алтайская ул, 2 стр.1

Алтайская ул, 3

Алтайская ул, 3/1

Алтайская ул, 3/2

Алтайская ул, 4

Алтайская ул, 5

Алтайская ул, 5/1

Алтайская ул, 5/2 стр.1

Алтайская ул, 7

Алтайская ул, 8

Алтайская ул, 8/1

Алтайская ул, 8/3

Алтайская ул, 9

Алтайская ул, 10

Алтайская ул, 11

Алтайская ул, 11/1

Алтайская ул, 12

Алтайская ул, 13

Алтайская ул, 14

Алтайская ул, 15

Алтайская ул, 15б

Алтайская ул, 16

Алтайская ул, 16а

Алтайская ул, 17

Алтайская ул, 18

Алтайская ул, 19

Алтайская ул, 19а

Алтайская ул, 20

Алтайская ул, 20а

Алтайская ул, 23

Алтайская ул, 24

Алтайская ул, 27

Алтайская ул, 28а

Алтайская ул, 29

Алтайская ул, 30

Алтайская ул, 30, строение 1

Алтайская ул, 31

Алтайская ул, 34

Алтайская ул, 35/1

Алтайская ул, 35а

Алтайская ул, 36

Алтайская ул, 37

Алтайская ул, 38

Алтайская ул, 42

Алтайская ул, 43

Алтайская ул, 43а

Алтайская ул, 44

Алтайская ул, 45

Алтайская ул, 45а

Алтайская ул, 45б

Алтайская ул, 46

Алтайская ул, 46а

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 48

Алтайская ул, 70

Алтайская ул, 72

Алтайская ул, 76/1

Алтайская ул, 76/2

Алтайская ул, 76/3

Алтайская ул, 78/1

Алтайская ул, 78/2

Алтайская ул, 80

Алтайская ул, 87

Алтайская ул, 89

Алтайская ул, 89/1

Алтайская ул, 90

Алтайская ул, 90а

Алтайская ул, 93

Алтайская ул, 95

Алтайская ул, 97

Алтайская ул, 97/1

Алтайская ул, 97/4

Алтайская ул, 101

Алтайская ул, 103

Алтайская ул, 105

Алтайская ул, 107

Алтайская ул, 118

Алтайская ул, 120/1

Алтайская ул, 126

Алтайская ул, 127

Алтайская ул, 128

Алтайская ул, 131

Алтайская ул, 132

Алтайская ул, 132

Алтайская ул, 133

Алтайская ул, 135

Аптекарский пер, 7

Аптекарский пер, 8

Аптекарский пер, 9

Аптекарский пер, 11

Аптекарский пер, 11а

Аркадия Иванова ул, 20а

Аркадия Иванова ул, 22

Аркадия Иванова ул, 24

Аркадия Иванова ул, 39а

Аркадия Иванова ул, 41

Аркадия Иванова ул, 43

Аркадия Иванова ул, 45

Аркадия Иванова ул, 49

Архангельский пер, 1

Архангельский пер, 2

Архангельский пер, 3

Архангельский пер, 4

Архангельский пер, 5

Архангельский пер, 6

Архангельский пер, 7

Архангельский пер, 8

Архангельский пер, 9

Архангельский пер, 10

Архангельский пер, 11

Архангельский пер, 12

Архангельский пер, 13

Архангельский пер, 14

Архангельский пер, 16

Аэродромная ул, 3

Аэродромная ул, 5

Аэродромная ул, 7

Аэродромная ул, 9

Аэродромная ул, 10

Аэродромная ул, 11

Аэродромная ул, 12

Аэродромная ул, 13

Аэродромная ул, 14

Аэродромная ул, 15

Аэродромная ул, 16

Аэродромная ул, 17

Аэродромная ул, 19

Аэродромная ул, 20

Аэродромная ул, 20а

Аэродромная ул, 21

Аэродромная ул, 23

Аэродромная ул, 23а

Аэродромная ул, 23б

Базарный пер, 6

Батенькова пер, 1

Батенькова пер, 3

Батенькова пер, 5

Батенькова пер, 6

Батенькова пер, 8

Батенькова пер, 8

Батенькова пер, 9

Батенькова пер, 12

Батенькова пер, 13

Батенькова пер, 17/1

Батенькова пл, 2

Батенькова пл, 2

Безымянный пер, 3

Беленца Алексея ул, 2

Беленца Алексея ул, 2а

Беленца Алексея ул, 3

Беленца Алексея ул, 5

Беленца Алексея ул, 6

Беленца Алексея ул, 7

Беленца Алексея ул, 8

Беленца Алексея ул, 8/1

Беленца Алексея ул, 9/1

Беленца Алексея ул, 10

Беленца Алексея ул, 11

Беленца Алексея ул, 11/1

Беленца Алексея ул, 14

Беленца Алексея ул, 15/1

Беленца Алексея ул, 17

Беленца Алексея ул, 21

Беленца Алексея ул, 25

Беленца Алексея ул, 25/1

Белинского проезд, 1

Белинского проезд, 2

Белинского проезд, 3

Белинского проезд, 4

Белинского проезд, 5

Белинского проезд, 7

Белинского проезд, 8

Белинского проезд, 9

Белинского ул, 3

Белинского ул, 5

Белинского ул, 6

Белинского ул, 8

Белинского ул, 11

Белинского ул, 11/1

Белинского ул, 14

Белинского ул, 15

Белинского ул, 15а

Белинского ул, 17

Белинского ул, 17/1

Белинского ул, 17/2

Белинского ул, 17а

Белинского ул, 18

Белинского ул, 19

Белинского ул, 20

Белинского ул, 20/1

Белинского ул, 20а

Белинского ул, 21

Белинского ул, 21/1

Белинского ул, 21а/1

Белинского ул, 24

Белинского ул, 25

Белинского ул, 26

Белинского ул, 27

Белинского ул, 27а

Белинского ул, 28/1

Белинского ул, 29

Белинского ул, 30

Белинского ул, 31/2

Белинского ул, 32

Белинского ул, 32а

Белинского ул, 32б

Белинского ул, 33

Белинского ул, 33/1

Белинского ул, 35/1

Белинского ул, 35а

Белинского ул, 36

Белинского ул, 38

Белинского ул, 40

Белинского ул, 42

Белинского ул, 44

Белинского ул, 48

Белинского ул, 50

Белинского ул, 50/1

Белинского ул, 51

Белинского ул, 54

Белинского ул, 56

Белинского ул, 56 стр.3

Белинского ул, 56/1

Белинского ул, 58

Белинского ул, 58а

Белинского ул, 58а стр.3

Белинского ул, 58а стр.3

Белинского ул, 60

Белинского ул, 60/1

Белинского ул, 62

Вершинина ул, 2

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Вершинина ул, 3

Вершинина ул, 4

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Вершинина ул, 9

Вершинина ул, 10

Вершинина ул, 10а

Вершинина ул, 11

Вершинина ул, 12

Вершинина ул, 14

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Вершинина ул, 17

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Вершинина ул, 30

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Витебский пер, 32

Витебский пер, 34

Витебский пер, 38

Восточная ул, 1а

Восточная ул, 2

Восточная ул, 4

Восточная ул, 4а

Восточная ул, 6

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Восточная ул, 9

Восточная ул, 10

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Восточная ул, 11

Восточная ул, 12

Восточная ул, 14

Восточная ул, 15

Гагарина ул, 1б

Гагарина ул, 2

Гагарина ул, 2/1

Гагарина ул, 2а

Гагарина ул, 3

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Гагарина ул, 9

Гагарина ул, 9

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Гагарина ул, 11

Гагарина ул, 11а

Гагарина ул, 13

Гагарина ул, 18

Гагарина ул, 18

Гагарина ул, 19

Гагарина ул, 22

Гагарина ул, 22/1

Гагарина ул, 23

Гагарина ул, 24

Гагарина ул, 25

Гагарина ул, 26

Гагарина ул, 27

Гагарина ул, 28

Гагарина ул, 28а

Гагарина ул, 31

Гагарина ул, 40/1

Гагарина ул, 48

Герцена ул, 13

Герцена ул, 13/1

Герцена ул, 13а

Герцена ул, 15

Герцена ул, 15/1

Герцена ул, 15а

Герцена ул, 18

Герцена ул, 18 стр.2

Герцена ул, 18 стр.3

Герцена ул, 21а

Герцена ул, 23

Герцена ул, 24

Герцена ул, 26

Герцена ул, 29

Герцена ул, 31

Герцена ул, 33

Герцена ул, 33б

Герцена ул, 35

Герцена ул, 35/1

Герцена ул, 35а

Герцена ул, 36

Герцена ул, 37

Герцена ул, 37а

Герцена ул, 38

Герцена ул, 39

Герцена ул, 40

Герцена ул, 43 стр.1

Герцена ул, 43б

Герцена ул, 44

Герцена ул, 44

Герцена ул, 46/1

Герцена ул, 48

Герцена ул, 48/1

Герцена ул, 52

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Герцена ул, 54а

Герцена ул, 56

Гоголя ул, 3

Гоголя ул, 7

Гоголя ул, 8

Гоголя ул, 8, стр 1

Гоголя ул, 8, стр.2

Гоголя ул, 9

Гоголя ул, 9, стр. 2

Гоголя ул, 10

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Гоголя ул, 12

Гоголя ул, 12/1

Гоголя ул, 13

Гоголя ул, 15

Гоголя ул, 18/1

Гоголя ул, 19

Гоголя ул, 20

Гоголя ул, 21

Гоголя ул, 22

Гоголя ул, 23

Гоголя ул, 23а

Гоголя ул, 29

Гоголя ул, 29а

Гоголя ул, 30/1

Гоголя ул, 30/2

Гоголя ул, 30/3

Гоголя ул, 30/4

Гоголя ул, 33

Гоголя ул, 35

Гоголя ул, 36/1

Гоголя ул, 36/2

Гоголя ул, 36/3

Гоголя ул, 36/4

Гоголя ул, 36/5

Гоголя ул, 36а

Гоголя ул, 37

Гоголя ул, 39

Гоголя ул, 40

Гоголя ул, 41

Гоголя ул, 43

Гоголя ул, 45

Гоголя ул, 46

Гоголя ул, 47

Гоголя ул, 50/2

Гоголя ул, 52

Гоголя ул, 54

Гоголя ул, 55

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Гоголя ул, 58

Гоголя ул, 61

Гоголя ул, 63

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Горького Максима ул, 2

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Горького Максима ул, 4

Горького Максима ул, 6

Горького Максима ул, 8

Горького Максима ул, 15а

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Горького Максима ул, 22

Горького Максима ул, 22/1

Горького Максима ул, 24

Горького Максима ул, 26

Горького Максима ул, 64

Дальний пер, 1

Дальний пер, 1б

Дальний пер, 3

Дальний пер, 4

Дальняя ул, 1

Дальняя ул, 2

Дальняя ул, 3

Дальняя ул, 4

Дальняя ул, 5

Дальняя ул, 6

Дальняя ул, 6а

Дальняя ул, 7

Дальняя ул, 8

Дальняя ул, 9

Дальняя ул, 10

Дальняя ул, 12

Дальняя ул, 13

Дальняя ул, 14 стр.1

Дальняя ул, 15 стр.1

Дальняя ул, 16

Дальняя ул, 17

Дальняя ул, 18

Дальняя ул, 19

Дальняя ул, 20

Дальняя ул, 20, корпус 1

Дальняя ул, 21

Дальняя ул, 23

Дальняя ул, 25

Дальняя ул, 27

Дальняя ул, 29

Дальняя ул, 31

Дальняя ул, 33

Дальняя ул, 35

Дамбовая ул, 20

Дамбовая ул, 20 стр.1

Дамбовая ул, 36

Даниловский пер, 9

Дзержинского ул, 3

Дзержинского ул, 3а

Дзержинского ул, 4

Дзержинского ул, 4а

Дзержинского ул, 5

Дзержинского ул, 6

Дзержинского ул, 6а

Дзержинского ул, 7а

Дзержинского ул, 8

Дзержинского ул, 8

Дзержинского ул, 9

Дзержинского ул, 10

Дзержинского ул, 11

Дзержинского ул, 12

Дзержинского ул, 13

Дзержинского ул, 16

Дзержинского ул, 17

Дзержинского ул, 17/1

Дзержинского ул, 18

Дзержинского ул, 20

Дзержинского ул, 20/1

Дзержинского ул, 21

Дзержинского ул, 22а

Достоевского ул, 1

Достоевского ул, 2

Достоевского ул, 2а

Достоевского ул, 2б

Достоевского ул, 2в

Достоевского ул, 2г

Достоевского ул, 2д

Достоевского ул, 4

Достоевского ул, 5

Достоевского ул, 6

Достоевского ул, 8

Достоевского ул, 9

Достоевского ул, 10

Достоевского ул, 11

Достоевского ул, 12

Достоевского ул, 13

Достоевского ул, 14

Достоевского ул, 15

Достоевского ул, 16

Достоевского ул, 17

Достоевского ул, 18

Достоевского ул, 19

Достоевского ул, 20

Достоевского ул, 21

Достоевского ул, 22

Достоевского ул, 23

Достоевского ул, 24

Достоевского ул, 25

Достоевского ул, 26

Достоевского ул, 27

Достоевского ул, 28

Достоевского ул, 29

Достоевского ул, 30

Достоевского ул, 31

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Достоевского ул, 33

Достоевского ул, 34

Достоевского ул, 35

Достоевского ул, 36

Достоевского ул, 37

Енисейская ул, 3

Жуковского пер, 1

Жуковского пер, 3

Жуковского ул, 1

Жуковского ул, 2

Жуковского ул, 3

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Жуковского ул, 5

Жуковского ул, 7

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Жуковского ул, 10

Жуковского ул, 12

Жуковского ул, 12а

Жуковского ул, 13

Жуковского ул, 14

Жуковского ул, 14а

Жуковского ул, 16

Жуковского ул, 16а

Жуковского ул, 21

Жуковского ул, 26

Жуковского ул, 30

Жуковского ул, 30а

Жуковского ул, 32

Жуковского ул, 34

Жуковского ул, 35

Жуковского ул, 35/2

Жуковского ул, 44

Жуковского ул, 50

Жуковского ул, 54

Жуковского ул, 56

Жуковского ул, 58

Жуковского ул, 60

Заливная ул, 1б

Заливная ул, 3

Заливная ул, 4

Заливная ул, 6

Заливная ул, 7

Заливная ул, 8

Заливная ул, 8а

Заливная ул, 9

Заливная ул, 10

Заливная ул, 11

Заливная ул, 12

Заливная ул, 13

Заливная ул, 14

Заливная ул, 16

Заливная ул, 16а

Заливная ул, 17

Заливная ул, 17

Заливная ул, 19

Заливная ул, 20

Заливная ул, 21а

Заливная ул, 22

Заливная ул, 24

Заливная ул, 24, строение 1

Заливная ул, 25

Заливная ул, 25, строение 2

Заливная ул, 26

Заливная ул, 28, корпус 1

Заливная ул, 31

Заливная ул, 33

Заливная ул, 35

Заливная ул, 35

Заливная ул, 37

Западный пер, 2

Западный пер, 2а

Западный пер, 4

Западный пер, 6, строение 1

Западный пер, 6, строение 3

Западный пер, 7

Западный пер, 9

Западный пер, 9а

Западный пер, 9б

Западный пер, 10

Западный пер, 11а

Западный пер, 12

Западный пер, 13

Западный пер, 13а

Западный пер, 15

Западный пер, 17

Западный пер, 19

Западный пер, 19/1

Западный пер, 21

Западный пер, 23

Западный пер, 23а

Западный пер, 25

Западный пер, 27

Западный пер, 29

Западный пер, 29в

Западный пер, 31

Западный пер, 35

Западный пер, 41

Затеевский пер, 4

Затеевский пер, 5

Затеевский пер, 8

Источная ул, 2

Источная ул, 2а

Источная ул, 3

Источная ул, 5

Источная ул, 7

Источная ул, 7

Источная ул, 9

Источная ул, 10

Источная ул, 11

Источная ул, 13

Источная ул, 15

Источная ул, 15в

Источная ул, 17

Ишимский пер, 2

Ишимский пер, 4

Ишимский пер, 5

Ишимский пер, 6

Ишимский пер, 8

Ишимский пер, 10

Ишимский пер, 12

Казанский 1-й пер, 1

Казанский 1-й пер, 3

Казанский 1-й пер, 4

Казанский 1-й пер, 5

Казанский 1-й пер, 5а

Казанский 1-й пер, 6

Казанский 1-й пер, 6

Казанский 1-й пер, 7

Казанский 1-й пер, 8

Казанский 1-й пер, 10

Казанский 1-й пер, 11

Казанский 1-й пер, 12

Казанский 1-й пер, 13

Казанский 1-й пер, 14

Казанский 1-й пер, 15

Казанский 1-й пер, 16

Казанский 2-й пер, 1

Казанский 2-й пер, 2

Казанский 2-й пер, 3

Казанский 2-й пер, 4

Казанский 2-й пер, 7

Казанский 2-й пер, 8

Казанский 2-й пер, 10

Казанский 2-й пер, 11

Казанский 2-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 1

Казанский 3-й пер, 2а

Казанский 3-й пер, 4

Казанский 3-й пер, 6

Казанский 3-й пер, 7

Казанский 3-й пер, 8

Казанский 3-й пер, 11

Казанский 3-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 15

Казахский пер, 3

Казахский пер, 4

Казахский пер, 10

Казахский пер, 12

Казахский пер, 14

Казахский пер, 15

Казахский пер, 17

Казахский пер, 19

Казахский пер, 21

Каменный мост

Карташова ул, 2

Карташова ул, 3

Карташова ул, 4

Карташова ул, 12а

Карташова ул, 16

Карташова ул, 17

Карташова ул, 19

Карташова ул, 21

Карташова ул, 22

Карташова ул, 22/1

Карташова ул, 23

Карташова ул, 23а

Карташова ул, 25

Карташова ул, 26

Карташова ул, 28

Карташова ул, 29

Карташова ул, 29а

Карташова ул, 31

Карташова ул, 32

Карташова ул, 32а

Карташова ул, 32б

Карташова ул, 34

Карташова ул, 34/с2

Карташова ул, 38

Киевская ул, 7

Киевская ул, 9

Киевская ул, 9а

Киевская ул, 11

Киевская ул, 11а

Киевская ул, 13

Киевская ул, 15

Киевская ул, 17

Киевская ул, 26

Киевская ул, 26а

Киевская ул, 28

Киевская ул, 28б

Киевская ул, 28в

Киевская ул, 30

Кирова пр-кт, 7

Кирова пр-кт, 11а

Кирова пр-кт, 12

Кирова пр-кт, 14

Кирова пр-кт, 14/1

Кирова пр-кт, 14а

Кирова пр-кт, 14а

Кирова пр-кт, 16

Кирова пр-кт, 18

Кирова пр-кт, 18а

Кирова пр-кт, 18а/1

Кирова пр-кт, 18б

Кирова пр-кт, 18в

Кирова пр-кт, 20

Кирова пр-кт, 22

Кирова пр-кт, 22

Кирова пр-кт, 34а

Кирова пр-кт, 34в

Комсомольский пер, 1

Комсомольский пер, 1 строение 1

Комсомольский пер, 2

Комсомольский пер, 2А

Комсомольский пер, 3

Комсомольский пер, 4

Комсомольский пер, 6

Комсомольский пер, 6а

Комсомольский пер, 6б

Комсомольский пер, 7

Комсомольский пер, 8

Комсомольский пер, 9

Комсомольский пер, 10

Комсомольский пер, 10а

Комсомольский пер, 11

Комсомольский пер, 11/1

Комсомольский пер, 12

Комсомольский пер, 14

Комсомольский пер, 14/1

Комсомольский пер, 16

Комсомольский пер, 16/2

Комсомольский пер, 16а

Комсомольский пр-кт, 10

Комсомольский пр-кт, 12

Комсомольский пр-кт, 13а

Комсомольский пр-кт, 14

Комсомольский пр-кт, 14а

Комсомольский пр-кт, 17

Комсомольский пр-кт, 18

Комсомольский пр-кт, 20

Комсомольский пр-кт, 37

Комсомольский пр-кт, 37б

Комсомольский пр-кт, 37в

Комсомольский пр-кт, 39

Комсомольский пр-кт, 39/1

Комсомольский пр-кт, 39/2

Комсомольский пр-кт, 39/3

Комсомольский пр-кт, 39/4

Комсомольский пр-кт, 39/5 с1

Комсомольский пр-кт, 39/8

Комсомольский пр-кт, 41а

Комсомольский пр-кт, 42 с1

Комсомольский пр-кт, 43

Комсомольский пр-кт, 43/1

Комсомольский пр-кт, 43/2

Комсомольский пр-кт, 43/3

Комсомольский пр-кт, 44

Комсомольский пр-кт, 46

Кононова пер, 1

Кононова пер, 1а

Кононова пер, 2

Кононова пер, 3

Кононова пер, 4

Кононова пер, 5

Кононова пер, 6

Кононова пер, 6а

Кононова пер, 7

Кононова пер, 7/1

Кононова пер, 8

Кононова пер, 8 строение 1

Кононова пер, 9

Кононова пер, 9/1

Кононова пер, 10

Кононова пер, 11

Кононова пер, 11 А

Кононова пер, 12

Кононова пер, 13

Кононова пер, 13/1

Кононова пер, 15/1

Кононова пер, 15/2

Кононова пер, 17

Кононова пер, 17/1

Красноармейская ул, 1

Красноармейская ул, 1б

Красноармейская ул, 3

Красноармейская ул, 5

Красноармейская ул, 9

Красноармейская ул, 12а

Красноармейская ул, 13а

Красноармейская ул, 14

Красноармейская ул, 15

Красноармейская ул, 16

Красноармейская ул, 17

Красноармейская ул, 18

Красноармейская ул, 19

Красноармейская ул, 20

Красноармейская ул, 21

Красноармейская ул, 25

Красноармейская ул, 29

Красноармейская ул, 31

Красноармейская ул, 33

Красноармейская ул, 35

Красноармейская ул, 35

Красноармейская ул, 41

Красноармейская ул, 43

Красноармейская ул, 43а

Красноармейская ул, 43б

Красноармейская ул, 44

Красноармейская ул, 45

Красноармейская ул, 46

Красноармейская ул, 48

Красноармейская ул, 48

Красноармейская ул, 51

Красноармейская ул, 51/1

Красноармейская ул, 51а

Красноармейская ул, 53

Красноармейская ул, 55

Красноармейская ул, 55/1

Красноармейская ул, 58

Красноармейская ул, 59

Красноармейская ул, 61а

Красноармейская ул, 62

Красноармейская ул, 63

Красноармейская ул, 63/с1

Красноармейская ул, 64а

Красноармейская ул, 65

Красноармейская ул, 65/1

Красноармейская ул, 66

Красноармейская ул, 67/1

Красноармейская ул, 67/2 бокс №7

Красноармейская ул, 68

Красноармейская ул, 68/1

Красноармейская ул, 68/3

Красноармейская ул, 69

Красноармейская ул, 70

Красноармейская ул, 71

Красноармейская ул, 71/1

Красноармейская ул, 71а

Красноармейская ул, 72

Красноармейская ул, 74

Красноармейская ул, 76

Красноармейская ул, 77

Красноармейская ул, 78

Красноармейская ул, 78а

Красноармейская ул, 79

Красноармейская ул, 79а

Красноармейская ул, 80

Красноармейская ул, 80а

Красноармейская ул, 81

Красноармейская ул, 82

Красноармейская ул, 83

Красноармейская ул, 84

Красноармейская ул, 85

Красноармейская ул, 85а

Красноармейская ул, 86

Красноармейская ул, 90

Красноармейская ул, 92

Красноармейская ул, 92/1

Красноармейская ул, 92/2

Красноармейская ул, 96

Красноармейский пер, 2

Красноармейский пер, 4

Красноармейский пер, 5

Красноармейский пер, 6

Крылова ул, 4/1

Крылова ул, 5

Крылова ул, 6/2

Крылова ул, 8

Крылова ул, 8 стр. 3

Крылова ул, 8 стр.1

Крылова ул, 10/1

Крылова ул, 10а

Крылова ул, 14

Крылова ул, 15

Крылова ул, 17

Крылова ул, 21

Кузнецова ул, 4/1

Кузнецова ул, 6/1 (расход по ТУ)

Кузнецова ул, 15

Кузнецова ул, 18

Кузнецова ул, 20

Кузнецова ул, 20/3

Кузнецова ул, 20/4

Кузнецова ул, 20а

Лебедева ул, 4

Лебедева ул, 5

Лебедева ул, 5/8

Лебедева ул, 5а

Лебедева ул, 5в

Лебедева ул, 6

Лебедева ул, 8

Лебедева ул, 8

Лебедева ул, 8

Лебедева ул, 12

Лебедева ул, 12а

Лебедева ул, 16

Лебедева ул, 18

Лебедева ул, 34в

Лебедева ул, 34г

Лебедева ул, 34д

Лебедева ул, 37а

Лебедева ул, 38

Лебедева ул, 40

Лебедева ул, 57

Лебедева ул, 57/1

Лебедева ул, 64

Лебедева ул, 66

Лебедева ул, 76/1

Лебедева ул, 78

Ленина пл, 12а

Ленина пр-кт, 49

Ленина пр-кт, 53

Ленина пр-кт, 54а

Ленина пр-кт, 54б

Ленина пр-кт, 54б/1

Ленина пр-кт, 55

Ленина пр-кт, 56

Ленина пр-кт, 56а

Ленина пр-кт, 58

Ленина пр-кт, 58а

Ленина пр-кт, 60

Ленина пр-кт, 60/1

Ленина пр-кт, 60/1

Ленина пр-кт, 62

Ленина пр-кт, 66

Ленина пр-кт, 68

Ленина пр-кт, 70

Ленина пр-кт, 72

Ленина пр-кт, 76

Ленина пр-кт, 76а

Ленина пр-кт, 78

Ленина пр-кт, 78/1

Ленина пр-кт, 80

Ленина пр-кт, 80

Ленина пр-кт, 80/1

Ленина пр-кт, 80а

Ленина пр-кт, 87

Ленина пр-кт, 89

Ленина пр-кт, 91

Ленина пр-кт, 93

Ленина пр-кт, 93

Ленина пр-кт, 93

Ленина пр-кт, 95

Ленина пр-кт, 97

Ленина пр-кт, 97а

Ленина пр-кт, 99

Ленина пр-кт, 105

Ленина пр-кт, 107

Ленина пр-кт, 109

Ленина пр-кт, 111

Ленина пр-кт, 111 стр.2

Ленина пр-кт, 111/1

Луговой пер, 1б

Луговой пер, 1г

Луговой пер, 6

Луговой пер, 12

Луговой пер, 12а

Льва Толстого ул, 1а

Льва Толстого ул, 1б

Льва Толстого ул, 1г

Льва Толстого ул, 2

Льва Толстого ул, 3

Льва Толстого ул, 4

Льва Толстого ул, 6

Льва Толстого ул, 9

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 24

Льва Толстого ул, 26

Льва Толстого ул, 27

Льва Толстого ул, 30

Льва Толстого ул, 33

Льва Толстого ул, 35

Льва Толстого ул, 36

Льва Толстого ул, 38

Льва Толстого ул, 38/2

Льва Толстого ул, 38/4

Льва Толстого ул, 38/5 стр.1

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38в

Льва Толстого ул, 38г

Льва Толстого ул, 41

Льва Толстого ул, 47

Льва Толстого ул, 47

Маяковского ул, 7

Маяковского ул, 12

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 24

Маяковского ул, 25

Маяковского ул, 32

Маяковского ул, 33

Маяковского ул, 34 стр.1

Маяковского ул, 38

Маяковского ул, 40

Маяковского ул, 41

Маяковского ул, 42

Маяковского ул, 43

Маяковского ул, 44

Маяковского ул, 46

Маяковского ул, 50

Маяковского ул, 52

Маяковского ул, 54

Маяковского ул, 56

Маяковского ул, 58

Маяковского ул, 60

Маяковского ул, 62

Маяковского ул, 64

Маяковского ул, 66

Маяковского ул, 68

Мирный пер, 1

Мирный пер, 1а

Мирный пер, 2

Мирный пер, 2а

Мирный пер, 2а

Мирный пер, 3

Мирный пер, 4

Мирный пер, 5

Мирный пер, 7

Мирный пер, 8

Мирный пер, 9

Мирный пер, 12

Мирный пер, 13

Мирный пер, 14 стр.1

Мирный пер, 15

Мирный пер, 16

Мирный пер, 17

Мирный пер, 18

Мирный пер, 19

Мирный пер, 20

Мирный пер, 21

Мирный пер, 22

Мирный пер, 23

Мирный пер, 24

Мирный пер, 25

Мирный пер, 26

Мирный пер, 27

Мирный пер, 28

Мирный пер, 29

Мирный пер, 29 стр.1

Мирный пер, 30

Мирный пер, 31

Мирный пер, 32

Мирный пер, 33

Мирный пер, 34

Мирный пер, 35

Мирный пер, 36

Мирный пер, 37

Мирный пер, 38

Мирный пер, 39

Мирный пер, 40

Мирный пер, 42

Мирный пер, 43

Мирный пер, 44

Мирный пер, 45

Мирный пер, 46

Мирный пер, 47

Мирный пер, 48

Мирный пер, 49

Московский тракт, 19/1 стр.4

Московский тракт, 57

Московский тракт, 60

Московский тракт, 62

Московский тракт, 77а

Московский тракт, 79

Московский тракт, 109б

Набережная реки Ушайки ул, 4

Набережная реки Ушайки ул, 4а

Набережная реки Ушайки ул, 6

Набережная реки Ушайки ул, 6/2

Набережная реки Ушайки ул, 8

Набережная реки Ушайки ул, 10

Набережная реки Ушайки ул, 12

Набережная реки Ушайки ул, 16

Набережная реки Ушайки ул, 16

Набережная реки Ушайки ул, 18а

Набережная реки Ушайки ул, 18б

Набережная реки Ушайки ул, 20

Набережная реки Ушайки ул, 22

Набережная реки Ушайки ул, 24

Набережная реки Ушайки ул, 24

Набережная реки Ушайки ул, 24

Нахановича пер, 1б

Нахановича пер, 3

Нахановича пер, 3а

Нахановича пер, 4

Нахановича пер, 4а

Нахановича пер, 7

Нахановича пер, 10

Нахановича пер, 10/1

Нахановича пер, 12

Нахановича пер, 14

Нахановича пер, 21

Некрасова ул, 1а

Некрасова ул, 1б

Некрасова ул, 1в

Некрасова ул, 2

Некрасова ул, 6

Некрасова ул, 12

Некрасова ул, 28

Некрасова ул, 30

Некрасова ул, 32

Некрасова ул, 33

Некрасова ул, 35

Некрасова ул, 36

Некрасова ул, 40

Некрасова ул, 40а

Некрасова ул, 42

Некрасова ул, 43

Некрасова ул, 45

Некрасова ул, 51

Некрасова ул, 55

Некрасова ул, 57

Некрасова ул, 59

Нечевский пер, 1а

Нечевский пер, 2

Нечевский пер, 3

Нечевский пер, 3/1

Нечевский пер, 3а

Нечевский пер, 4/1

Нечевский пер, 7

Нечевский пер, 7/1

Нечевский пер, 8

Нечевский пер, 9

Нечевский пер, 10

Нечевский пер, 15

Нечевский пер, 18

Нечевский пер, 18а

Нечевский пер, 19

Нечевский пер, 20

Нечевский пер, 20/а

Нечевский пер, 21

Нечевский пер, 21/1

Нечевский пер, 21б

Нечевский пер, 21в

Нечевский пер, 21г

Нечевский пер, 24

Нечевский пер, 28

Нечевский пер, 30

Нечевский пер, 32

Нечевский пер, 32/1

Нечевский пер, 34

Никитина ул, 1а

Никитина ул, 3

Никитина ул, 4

Никитина ул, 6

Никитина ул, 6

Никитина ул, 8б

Никитина ул, 9

Никитина ул, 10 стр.1

Никитина ул, 11

Никитина ул, 12

Никитина ул, 12

Никитина ул, 13

Никитина ул, 14

Никитина ул, 15

Никитина ул, 15а

Никитина ул, 16

Никитина ул, 17

Никитина ул, 17/3

Никитина ул, 17а

Никитина ул, 19

Никитина ул, 20

Никитина ул, 21

Никитина ул, 25

Никитина ул, 26

Никитина ул, 26

Никитина ул, 26 строение 3

Никитина ул, 29а

Никитина ул, 29б

Никитина ул, 31

Никитина ул, 35

Никитина ул, 37

Никитина ул, 37а

Никитина ул, 37а

Никитина ул, 37б

Никитина ул, 43

Никитина ул, 49

Никитина ул, 56

Ново-Кузнечный 2-й ряд ул, 37

Овражный пер, 1

Овражный пер, 1а

Овражный пер, 1б

Овражный пер, 1в

Овражный пер, 1д

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2/1

Овражный пер, 3

Овражный пер, 5

Овражный пер, 9

Овражный пер, 10

Овражный пер, 11

Овражный пер, 17

Овражный пер, 19

Овражный пер, 20

Овражный пер, 22

Олега Кошевого ул, 1

Олега Кошевого ул, 3

Олега Кошевого ул, 4

Олега Кошевого ул, 5

Олега Кошевого ул, 6

Олега Кошевого ул, 7

Олега Кошевого ул, 9

Олега Кошевого ул, 10

Олега Кошевого ул, 10 копрус 1

Олега Кошевого ул, 11

Олега Кошевого ул, 13

Олега Кошевого ул, 14

Олега Кошевого ул, 15 стр.1

Олега Кошевого ул, 16

Олега Кошевого ул, 17

Олега Кошевого ул, 19

Олега Кошевого ул, 20

Олега Кошевого ул, 22

Олега Кошевого ул, 28

Олега Кошевого ул, 29

Олега Кошевого ул, 35

Олега Кошевого ул, 36

Олега Кошевого ул, 39

Олега Кошевого ул, 40

Олега Кошевого ул, 41

Олега Кошевого ул, 42

Олега Кошевого ул, 44а

Олега Кошевого ул, 44б

Олега Кошевого ул, 52

Олега Кошевого ул, 54

Олега Кошевого ул, 54а

Олега Кошевого ул, 55

Олега Кошевого ул, 61

Олега Кошевого ул, 63

Олега Кошевого ул, 67

Олега Кошевого ул, 72

Петропавловская ул, 1

Петропавловская ул, 3а

Петропавловская ул, 4

Петропавловская ул, 5

Петропавловская ул, 6

Петропавловская ул, 7

Петропавловская ул, 8

Петропавловская ул, 10

Петропавловская ул, 12

Петропавловская ул, 14

Петропавловская ул, 16

Петропавловская ул, 17

Петропавловская ул, 18

Петропавловская ул, 20

Петропавловская ул, 21

Петропавловская ул, 23

Петропавловская ул, 23

Петропавловская ул, 24

Петропавловская ул, 24/1

Петропавловская ул, 24а

Петропавловская ул, 24б

Петропавловская ул, 25

Петропавловская ул, 26

Петропавловская ул, 26/1

Петропавловская ул, 26/1

Петропавловская ул, 26/2

Петропавловская ул, 26/3

Петропавловская ул, 26/3 стр.1

Петропавловская ул, 28

Петропавловская ул, 30

Петропавловская ул, 32

Пионерский пер, 3а

Пионерский пер, 4

Пионерский пер, 7

Пионерский пер, 8

Пионерский пер, 10

Пионерский пер, 12

Пионерский пер, 12а

Пионерский пер, 14

Пионерский пер, 14а

Пионерский пер, 16

Плеханова пер, 1а

Плеханова пер, 4

Плеханова пер, 5/1

Плеханова пер, 5а

Плеханова пер, 7

Плеханова пер, 7/1

Плеханова пер, 8

Плеханова пер, 9

Плеханова пер, 10а

Плеханова пер, 11

Плеханова пер, 26а

Плеханова пер, 28

Плеханова пер, 30

Плеханова пер, 30/1

Плеханова пер, 32

Плеханова пер, 34

Плеханова пер, 36

Плеханова пер, 36а

Плеханова пер, 38

Рузского ул, 2

Рузского ул, 6

Рузского ул, 8

Рузского ул, 9

Рузского ул, 10

Рузского ул, 11

Рузского ул, 12

Рузского ул, 13

Рузского ул, 14

Рузского ул, 15

Рузского ул, 17

Рузского ул, 20

Рузского ул, 22

Рузского ул, 22/1

Рузского ул, 24

Сергея Вицмана ул, 8

Сергея Вицмана ул, 9

Сергея Вицмана ул, 10

Сергея Вицмана ул, 11а

Сергея Вицмана ул, 12

Сергея Вицмана ул, 13

Сергея Вицмана ул, 14

Сергея Вицмана ул, 15

Сергея Вицмана ул, 16

Сергея Вицмана ул, 17

Сергея Вицмана ул, 18

Сергея Вицмана ул, 19

Сергея Вицмана ул, 20

Сергея Вицмана ул, 21

Сергея Вицмана ул, 22

Сергея Вицмана ул, 23

Сергея Вицмана ул, 24

Сергея Вицмана ул, 25

Сергея Вицмана ул, 26

Сергея Вицмана ул, 27

Сергея Вицмана ул, 28

Сергея Вицмана ул, 29

Сергея Вицмана ул, 30

Сергея Вицмана ул, 31

Сергея Вицмана ул, 32

Сергея Вицмана ул, 32 стр.4

Сергея Вицмана ул, 32 стр.5

Сергея Вицмана ул, 33

Сергея Вицмана ул, 34

Сергея Вицмана ул, 37

Сергея Вицмана ул, 45

Сибирская ул, 1 стр.1

Сибирская ул, 2

Сибирская ул, 2а

Сибирская ул, 2б

Сибирская ул, 3

Сибирская ул, 9

Сибирская ул, 9/1

Сибирская ул, 9/1

Сибирская ул, 9а

Сибирская ул, 10

Сибирская ул, 20

Сибирская ул, 24

Сибирская ул, 25

Сибирская ул, 25/1

Сибирская ул, 26

Сибирская ул, 27

Сибирская ул, 27/1

Сибирская ул, 28

Сибирская ул, 28а

Сибирская ул, 29/1

Сибирская ул, 29а

Сибирская ул, 31

Сибирская ул, 31а

Сибирская ул, 32

Сибирская ул, 33

Сибирская ул, 33/2

Сибирская ул, 33а

Сибирская ул, 34

Сибирская ул, 34/4

Сибирская ул, 34/7

Сибирская ул, 34а

Сибирская ул, 34б

Сибирская ул, 36

Сибирская ул, 36/1

Сибирская ул, 36а стр.1

Сибирская ул, 38

Сибирская ул, 42

Сибирская ул, 44

Сибирская ул, 46

Сибирская ул, 46а

Сибирская ул, 48

Сибирская ул, 50

Сибирская ул, 52

Сибирская ул, 56

Сибирская ул, 60

Сибирская ул, 62

Сибирская ул, 64

Сибирская ул, 64/1

Сибирская ул, 64а

Сибирская ул, 66

Сибирская ул, 71

Сибирская ул, 73

Сибирская ул, 74а

Сибирская ул, 75

Сибирская ул, 77

Сибирская ул, 77 стр.1

Сибирская ул, 78

Сибирская ул, 79

Сибирская ул, 79а

Сибирская ул, 79б

Сибирская ул, 80

Сибирская ул, 81

Сибирская ул, 81а

Сибирская ул, 81б

Сибирская ул, 81г

Сибирская ул, 81г

Сибирская ул, 82

Сибирская ул, 83

Сибирская ул, 83а

Сибирская ул, 83б

Сибирская ул, 84

Сибирская ул, 91

Сибирская ул, 93

Сибирская ул, 95

Сибирская ул, 95/1

Сибирская ул, 96/4 стр.1

Сибирская ул, 98

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102/1

Сибирская ул, 102/2

Сибирская ул, 102/3

Сибирская ул, 102/4

Сибирская ул, 102/5

Сибирская ул, 102/6

Сибирская ул, 102/8

Сибирская ул, 102/10

Сибирская ул, 102/15

Сибирская ул, 102в

Сибирская ул, 104

Сибирская ул, 104/3

Сибирская ул, 104/4

Сибирская ул, 104/5

Сибирская ул, 104/7

Сибирская ул, 104а

Сибирская ул, 106

Сибирская ул, 106б

Сибирская ул, 108

Сибирская ул, 110

Сибирская ул, 110а

Сибирская ул, 111

Сибирская ул, 111б

Сибирская ул, 112

Сибирская ул, 114

Сибирская ул, 114/5

Сибирская ул, 115

Сибирская ул, 116

Сибирская ул, 117

Сибирская ул, 118

Советская ул, 1а

Советская ул, 3

Советская ул, 4

Советская ул, 5/1

Советская ул, 7

Советская ул, 9

Советская ул, 10

Советская ул, 10а

Советская ул, 12

Советская ул, 13

Советская ул, 14а

Советская ул, 15

Советская ул, 16а

Советская ул, 17

Советская ул, 18

Советская ул, 18/1

Советская ул, 18а

Советская ул, 19/1

Советская ул, 20

Советская ул, 22

Советская ул, 23а

Советская ул, 24

Советская ул, 25

Советская ул, 26

Советская ул, 27

Советская ул, 28

Советская ул, 28/1

Советская ул, 29

Советская ул, 29а

Советская ул, 30

Советская ул, 32

Советская ул, 32а

Советская ул, 33

Советская ул, 34

Советская ул, 35

Советская ул, 37

Советская ул, 37а

Советская ул, 50

Советская ул, 50а

Советская ул, 51

Советская ул, 51

Советская ул, 55

Советская ул, 55/1

Советская ул, 59

Советская ул, 60

Советская ул, 61

Советская ул, 63

Советская ул, 69

Спортивный пер, 5

Спортивный пер, 6/1

Спортивный пер, 7

Спортивный пер, 13

Степана Разина ул, 2

Степана Разина ул, 3

Степана Разина ул, 4

Степана Разина ул, 10

Степана Разина ул, 11

Степана Разина ул, 11а

Степана Разина ул, 14

Степана Разина ул, 14а

Степана Разина ул, 14в

Степана Разина ул, 19

Степана Разина ул, 27а

Татарская ул, 1

Татарская ул, 1а

Татарская ул, 3

Татарская ул, 3б

Тверская ул, 17

Тверская ул, 17/1

Тверская ул, 18

Тверская ул, 19

Тверская ул, 20

Тверская ул, 21

Тверская ул, 21а

Тверская ул, 22

Тверская ул, 23а

Тверская ул, 24

Тверская ул, 26

Тверская ул, 28

Тверская ул, 29

Тверская ул, 29а

Тверская ул, 32

Тверская ул, 51

Тверская ул, 51/1

Тверская ул, 53

Тверская ул, 53а

Тверская ул, 57

Тверская ул, 59

Тверская ул, 61

Тверская ул, 63

Тверская ул, 65

Тверская ул, 65 корпус 1

Тверская ул, 66

Тверская ул, 66/1

Тверская ул, 66а

Тверская ул, 68

Тверская ул, 68/1

Тверская ул, 68/2

Тверская ул, 68а

Тверская ул, 68б

Тверская ул, 70

Тверская ул, 70/1

Тверская ул, 74а

Тверская ул, 75

Тверская ул, 75а

Тверская ул, 76

Тверская ул, 76/1

Тверская ул, 77

Тверская ул, 77а

Тверская ул, 78

Тверская ул, 79

Тверская ул, 80

Трифонова ул, 8

Трифонова ул, 10

Трифонова ул, 10а

Трифонова ул, 20

Трифонова ул, 22

Украинская ул, 1

Украинская ул, 1/1

Украинская ул, 1а

Украинская ул, 1в

Украинская ул, 2

Украинская ул, 2

Украинская ул, 3

Украинская ул, 4

Украинская ул, 5

Украинская ул, 6

Украинская ул, 9

Украинская ул, 10

Украинская ул, 11

Украинская ул, 12а

Украинская ул, 14

Украинская ул, 14в

Украинская ул, 15

Украинская ул, 19

Украинский пер, 1

Украинский пер, 2

Украинский пер, 3

Украинский пер, 4

Украинский пер, 5

Украинский пер, 6

Украинский пер, 8

Украинский пер, 11

Украинский пер, 14

Украинский пер, 16

Украинский пер, 17

Украинский пер, 18

Украинский пер, 19

Украинский пер, 20

Украинский пер, 22

Украинский пер, 23

Украинский пер, 24

Украинский пер, 24а

Украинский пер, 25

Украинский пер, 26

Украинский пер, 27

Украинский пер, 28

Украинский пер, 29

Украинский пер, 31

Украинский пер, 32

Украинский пер, 35

Украинский пер, 37

Украинский пер, 38

Украинский пер, 42

Усова ул, 9б

Усова ул, 9б стр.1

Учебная ул, 1

Учебная ул, 1/1

Учебная ул, 3

Учебная ул, 3/1

Учебная ул, 5

Учебная ул, 5а

Учебная ул, 7

Учебная ул, 7/1

Фрунзе пр-кт, 13

Фрунзе пр-кт, 15

Фрунзе пр-кт, 16

Фрунзе пр-кт, 18

Фрунзе пр-кт, 19а

Фрунзе пр-кт, 19б

Фрунзе пр-кт, 20

Фрунзе пр-кт, 21

Фрунзе пр-кт, 22

Фрунзе пр-кт, 23

Фрунзе пр-кт, 24

Фрунзе пр-кт, 25

Фрунзе пр-кт, 25

Фрунзе пр-кт, 26

Фрунзе пр-кт, 32

Фрунзе пр-кт, 32а

Фрунзе пр-кт, 34

Фрунзе пр-кт, 39

Фрунзе пр-кт, 40

Фрунзе пр-кт, 40

Фрунзе пр-кт, 46

Фрунзе пр-кт, 55

Фрунзе пр-кт, 57

Фрунзе пр-кт, 59а

Фрунзе пр-кт, 61

Фрунзе пр-кт, 63

Фрунзе пр-кт, 65

Фрунзе пр-кт, 65а

Фрунзе пр-кт, 86

Фрунзе пр-кт, 88

Фрунзе пр-кт, 90

Фрунзе пр-кт, 90

Фрунзе пр-кт, 90/1

Фрунзе пр-кт, 90/1

Фрунзе пр-кт, 92

Фрунзе пр-кт, 92а

Фрунзе пр-кт, 92г

Фрунзе пр-кт, 94

Челюскинцев ул, 2

Челюскинцев ул, 5

Челюскинцев ул, 6

Челюскинцев ул, 7

Челюскинцев ул, 7а

Челюскинцев ул, 11

Челюскинцев ул, 14

Челюскинцев ул, 16

Челюскинцев ул, 16а

Челюскинцев ул, 18

Челюскинцев ул, 20

Челюскинцев ул, 20а

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 25

Челюскинцев ул, 26

Челюскинцев ул, 28а

Челюскинцев ул, 30

Челюскинцев ул, 32

Челюскинцев ул, 34

Челюскинцев ул, 35

Челюскинцев ул, 36

Челюскинцев ул, 37

Челюскинцев ул, 38

Челюскинцев ул, 39

Челюскинцев ул, 40

Челюскинцев ул, 41

Челюскинцев ул, 42

Челюскинцев ул, 44

Челюскинцев ул, 45

Челюскинцев ул, 46

Челюскинцев ул, 47

Челюскинцев ул, 48

Челюскинцев ул, 49

Челюскинцев ул, 50

Челюскинцев ул, 51

Челюскинцев ул, 52

Челюскинцев ул, 53

Челюскинцев ул, 53 стр.1

Челюскинцев ул, 54

Челюскинцев ул, 55

Челюскинцев ул, 56

Челюскинцев ул, 57

Челюскинцев ул, 58

Челюскинцев ул, 59

Челюскинцев ул, 61

Челюскинцев ул, 63

Челюскинцев ул, 65

Челюскинцев ул, 67

Челюскинцев ул, 69

Шумихинский пер, 3

Шумихинский пер, 3/1

Шумихинский пер, 6

Шумихинский пер, 8

Шумихинский пер, 9а

Шумихинский пер, 12

Шумихинский пер, 12а

Шумихинский пер, 14

Шумихинский пер, 14а

Эуштинская ул, 3а

Эуштинская ул, 5

Эуштинская ул, 6

Эуштинская ул, 7

Эуштинская ул, 8

Эуштинская ул, 9

Эуштинская ул, 78

Юрточный пер, 26 стр.1

Юрточный пер, 28

Юрточный пер, 29

Юрточный пер, 30

Юрточный пер, 30а

Юрточный пер, 32

Юрточный пер, 33

Юрточный пер, 34

Юрточный пер, 35

Ярославская ул, 2

Ярославская ул, 3

Ярославская ул, 7

Ярославская ул, 8

Ярославская ул, 9

Ярославская ул, 13

Ярославская ул, 14

Ярославская ул, 15

Ярославская ул, 16

Ярославская ул, 17

Ярославская ул, 18

Ярославская ул, 19

Ярославская ул, 20

Ярославская ул, 21

Ярославская ул, 24

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 27

Ярославская ул, 28

Ярославская ул, 30

Ярославская ул, 31

Ярославская ул, 32

Ярославская ул, 33

Ярославская ул, 34

Ярославский пер, 2

Ярославский пер, 2а

Ярославский пер, 4

Ярославский пер, 6

Ярославский пер, 8

Ярославский пер, 10

Ярославский пер, 12

Ярославский пер, 12а

Ярославский пер, 14

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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