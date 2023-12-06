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Жители почти 1,8 тыс. домов в Томске останутся без воды сегодня из-за аварийных работ

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Сегодня вечером, 6 декабря, в Томске жители почти 1,8 тыс. домов Советского и Кировского районов Томска останутся без воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 23.30 среды, 6 декабря, до 8.00 четверга, 7 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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