Жители почти 1,8 тыс. домов в Томске останутся без воды сегодня из-за аварийных работ
6 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня вечером, 6 декабря, в Томске жители почти 1,8 тыс. домов Советского и Кировского районов Томска останутся без воды.
Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 23.30 среды, 6 декабря, до 8.00 четверга, 7 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Александровский проезд, 4
- Алтайская ул, 2
- Алтайская ул, 2 стр.1
- Алтайская ул, 3
- Алтайская ул, 3/1
- Алтайская ул, 3/2
- Алтайская ул, 4
- Алтайская ул, 5
- Алтайская ул, 5/1
- Алтайская ул, 5/2 стр.1
- Алтайская ул, 7
- Алтайская ул, 8
- Алтайская ул, 8/1
- Алтайская ул, 8/3
- Алтайская ул, 9
- Алтайская ул, 10
- Алтайская ул, 11
- Алтайская ул, 11/1
- Алтайская ул, 12
- Алтайская ул, 13
- Алтайская ул, 14
- Алтайская ул, 15
- Алтайская ул, 15б
- Алтайская ул, 16
- Алтайская ул, 16а
- Алтайская ул, 17
- Алтайская ул, 18
- Алтайская ул, 19
- Алтайская ул, 19а
- Алтайская ул, 20
- Алтайская ул, 20а
- Алтайская ул, 23
- Алтайская ул, 24
- Алтайская ул, 27
- Алтайская ул, 28а
- Алтайская ул, 29
- Алтайская ул, 30
- Алтайская ул, 30, строение 1
- Алтайская ул, 31
- Алтайская ул, 34
- Алтайская ул, 35/1
- Алтайская ул, 35а
- Алтайская ул, 36
- Алтайская ул, 37
- Алтайская ул, 38
- Алтайская ул, 42
- Алтайская ул, 43
- Алтайская ул, 43а
- Алтайская ул, 44
- Алтайская ул, 45
- Алтайская ул, 45а
- Алтайская ул, 45б
- Алтайская ул, 46
- Алтайская ул, 46а
- Алтайская ул, 47
- Алтайская ул, 47
- Алтайская ул, 47
- Алтайская ул, 48
- Алтайская ул, 70
- Алтайская ул, 72
- Алтайская ул, 76/1
- Алтайская ул, 76/2
- Алтайская ул, 76/3
- Алтайская ул, 78/1
- Алтайская ул, 78/2
- Алтайская ул, 80
- Алтайская ул, 87
- Алтайская ул, 89
- Алтайская ул, 89/1
- Алтайская ул, 90
- Алтайская ул, 90а
- Алтайская ул, 93
- Алтайская ул, 95
- Алтайская ул, 97
- Алтайская ул, 97/1
- Алтайская ул, 97/4
- Алтайская ул, 101
- Алтайская ул, 103
- Алтайская ул, 105
- Алтайская ул, 107
- Алтайская ул, 118
- Алтайская ул, 120/1
- Алтайская ул, 126
- Алтайская ул, 127
- Алтайская ул, 128
- Алтайская ул, 131
- Алтайская ул, 132
- Алтайская ул, 132
- Алтайская ул, 133
- Алтайская ул, 135
- Аптекарский пер, 7
- Аптекарский пер, 8
- Аптекарский пер, 9
- Аптекарский пер, 11
- Аптекарский пер, 11а
- Аркадия Иванова ул, 20а
- Аркадия Иванова ул, 22
- Аркадия Иванова ул, 24
- Аркадия Иванова ул, 39а
- Аркадия Иванова ул, 41
- Аркадия Иванова ул, 43
- Аркадия Иванова ул, 45
- Аркадия Иванова ул, 49
- Архангельский пер, 1
- Архангельский пер, 2
- Архангельский пер, 3
- Архангельский пер, 4
- Архангельский пер, 5
- Архангельский пер, 6
- Архангельский пер, 7
- Архангельский пер, 8
- Архангельский пер, 9
- Архангельский пер, 10
- Архангельский пер, 11
- Архангельский пер, 12
- Архангельский пер, 13
- Архангельский пер, 14
- Архангельский пер, 16
- Аэродромная ул, 3
- Аэродромная ул, 5
- Аэродромная ул, 7
- Аэродромная ул, 9
- Аэродромная ул, 10
- Аэродромная ул, 11
- Аэродромная ул, 12
- Аэродромная ул, 13
- Аэродромная ул, 14
- Аэродромная ул, 15
- Аэродромная ул, 16
- Аэродромная ул, 17
- Аэродромная ул, 19
- Аэродромная ул, 20
- Аэродромная ул, 20а
- Аэродромная ул, 21
- Аэродромная ул, 23
- Аэродромная ул, 23а
- Аэродромная ул, 23б
- Базарный пер, 6
- Батенькова пер, 1
- Батенькова пер, 3
- Батенькова пер, 5
- Батенькова пер, 6
- Батенькова пер, 8
- Батенькова пер, 8
- Батенькова пер, 9
- Батенькова пер, 12
- Батенькова пер, 13
- Батенькова пер, 17/1
- Батенькова пл, 2
- Батенькова пл, 2
- Безымянный пер, 3
- Беленца Алексея ул, 2
- Беленца Алексея ул, 2а
- Беленца Алексея ул, 3
- Беленца Алексея ул, 5
- Беленца Алексея ул, 6
- Беленца Алексея ул, 7
- Беленца Алексея ул, 8
- Беленца Алексея ул, 8/1
- Беленца Алексея ул, 9/1
- Беленца Алексея ул, 10
- Беленца Алексея ул, 11
- Беленца Алексея ул, 11/1
- Беленца Алексея ул, 14
- Беленца Алексея ул, 15/1
- Беленца Алексея ул, 17
- Беленца Алексея ул, 21
- Беленца Алексея ул, 25
- Беленца Алексея ул, 25/1
- Белинского проезд, 1
- Белинского проезд, 2
- Белинского проезд, 3
- Белинского проезд, 4
- Белинского проезд, 5
- Белинского проезд, 7
- Белинского проезд, 8
- Белинского проезд, 9
- Белинского ул, 3
- Белинского ул, 5
- Белинского ул, 6
- Белинского ул, 8
- Белинского ул, 11
- Белинского ул, 11/1
- Белинского ул, 14
- Белинского ул, 15
- Белинского ул, 15а
- Белинского ул, 17
- Белинского ул, 17/1
- Белинского ул, 17/2
- Белинского ул, 17а
- Белинского ул, 18
- Белинского ул, 19
- Белинского ул, 20
- Белинского ул, 20/1
- Белинского ул, 20а
- Белинского ул, 21
- Белинского ул, 21/1
- Белинского ул, 21а/1
- Белинского ул, 24
- Белинского ул, 25
- Белинского ул, 26
- Белинского ул, 27
- Белинского ул, 27а
- Белинского ул, 28/1
- Белинского ул, 29
- Белинского ул, 30
- Белинского ул, 31/2
- Белинского ул, 32
- Белинского ул, 32а
- Белинского ул, 32б
- Белинского ул, 33
- Белинского ул, 33/1
- Белинского ул, 35/1
- Белинского ул, 35а
- Белинского ул, 36
- Белинского ул, 38
- Белинского ул, 40
- Белинского ул, 42
- Белинского ул, 44
- Белинского ул, 48
- Белинского ул, 50
- Белинского ул, 50/1
- Белинского ул, 51
- Белинского ул, 54
- Белинского ул, 56
- Белинского ул, 56 стр.3
- Белинского ул, 56/1
- Белинского ул, 58
- Белинского ул, 58а
- Белинского ул, 58а стр.3
- Белинского ул, 58а стр.3
- Белинского ул, 60
- Белинского ул, 60/1
- Белинского ул, 62
- Вершинина ул, 2
- Вершинина ул, 2а
- Вершинина ул, 3
- Вершинина ул, 4
- Вершинина ул, 6
- Вершинина ул, 7
- Вершинина ул, 8
- Вершинина ул, 9
- Вершинина ул, 10
- Вершинина ул, 10а
- Вершинина ул, 11
- Вершинина ул, 12
- Вершинина ул, 14
- Вершинина ул, 16
- Вершинина ул, 17
- Вершинина ул, 17/1
- Вершинина ул, 17/2
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- Вершинина ул, 17г
- Вершинина ул, 18
- Вершинина ул, 20
- Вершинина ул, 22
- Вершинина ул, 24
- Вершинина ул, 24/2
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- Витебский пер, 38
- Восточная ул, 1а
- Восточная ул, 2
- Восточная ул, 4
- Восточная ул, 4а
- Восточная ул, 6
- Восточная ул, 8/1
- Восточная ул, 9
- Восточная ул, 10
- Восточная ул, 10 стр.1
- Восточная ул, 11
- Восточная ул, 12
- Восточная ул, 14
- Восточная ул, 15
- Гагарина ул, 1б
- Гагарина ул, 2
- Гагарина ул, 2/1
- Гагарина ул, 2а
- Гагарина ул, 3
- Гагарина ул, 3/с1
- Гагарина ул, 3/с2
- Гагарина ул, 4
- Гагарина ул, 5
- Гагарина ул, 5/1
- Гагарина ул, 6
- Гагарина ул, 6/1
- Гагарина ул, 7
- Гагарина ул, 7/1
- Гагарина ул, 7/2
- Гагарина ул, 9
- Гагарина ул, 9
- Гагарина ул, 10
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- Гагарина ул, 11
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- Гагарина ул, 13
- Гагарина ул, 18
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- Гагарина ул, 22
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- Гагарина ул, 25
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- Герцена ул, 13а
- Герцена ул, 15
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- Герцена ул, 37
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- Герцена ул, 39
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- Герцена ул, 43 стр.1
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- Герцена ул, 44
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- Дальний пер, 1
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- Дальняя ул, 20
- Дальняя ул, 20, корпус 1
- Дальняя ул, 21
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- Дальняя ул, 29
- Дальняя ул, 31
- Дальняя ул, 33
- Дальняя ул, 35
- Дамбовая ул, 20
- Дамбовая ул, 20 стр.1
- Дамбовая ул, 36
- Даниловский пер, 9
- Дзержинского ул, 3
- Дзержинского ул, 3а
- Дзержинского ул, 4
- Дзержинского ул, 4а
- Дзержинского ул, 5
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- Дзержинского ул, 6а
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- Заливная ул, 4
- Заливная ул, 6
- Заливная ул, 7
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- Заливная ул, 16
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- Заливная ул, 21а
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- Западный пер, 2а
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- Западный пер, 6, строение 3
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- Затеевский пер, 8
- Источная ул, 2
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- Источная ул, 3
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- Источная ул, 7
- Источная ул, 7
- Источная ул, 9
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- Источная ул, 13
- Источная ул, 15
- Источная ул, 15в
- Источная ул, 17
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- Ишимский пер, 4
- Ишимский пер, 5
- Ишимский пер, 6
- Ишимский пер, 8
- Ишимский пер, 10
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- Казанский 1-й пер, 1
- Казанский 1-й пер, 3
- Казанский 1-й пер, 4
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- Казанский 1-й пер, 5а
- Казанский 1-й пер, 6
- Казанский 1-й пер, 6
- Казанский 1-й пер, 7
- Казанский 1-й пер, 8
- Казанский 1-й пер, 10
- Казанский 1-й пер, 11
- Казанский 1-й пер, 12
- Казанский 1-й пер, 13
- Казанский 1-й пер, 14
- Казанский 1-й пер, 15
- Казанский 1-й пер, 16
- Казанский 2-й пер, 1
- Казанский 2-й пер, 2
- Казанский 2-й пер, 3
- Казанский 2-й пер, 4
- Казанский 2-й пер, 7
- Казанский 2-й пер, 8
- Казанский 2-й пер, 10
- Казанский 2-й пер, 11
- Казанский 2-й пер, 13
- Казанский 3-й пер, 1
- Казанский 3-й пер, 2а
- Казанский 3-й пер, 4
- Казанский 3-й пер, 6
- Казанский 3-й пер, 7
- Казанский 3-й пер, 8
- Казанский 3-й пер, 11
- Казанский 3-й пер, 13
- Казанский 3-й пер, 15
- Казахский пер, 3
- Казахский пер, 4
- Казахский пер, 10
- Казахский пер, 12
- Казахский пер, 14
- Казахский пер, 15
- Казахский пер, 17
- Казахский пер, 19
- Казахский пер, 21
- Каменный мост
- Карташова ул, 2
- Карташова ул, 3
- Карташова ул, 4
- Карташова ул, 12а
- Карташова ул, 16
- Карташова ул, 17
- Карташова ул, 19
- Карташова ул, 21
- Карташова ул, 22
- Карташова ул, 22/1
- Карташова ул, 23
- Карташова ул, 23а
- Карташова ул, 25
- Карташова ул, 26
- Карташова ул, 28
- Карташова ул, 29
- Карташова ул, 29а
- Карташова ул, 31
- Карташова ул, 32
- Карташова ул, 32а
- Карташова ул, 32б
- Карташова ул, 34
- Карташова ул, 34/с2
- Карташова ул, 38
- Киевская ул, 7
- Киевская ул, 9
- Киевская ул, 9а
- Киевская ул, 11
- Киевская ул, 11а
- Киевская ул, 13
- Киевская ул, 15
- Киевская ул, 17
- Киевская ул, 26
- Киевская ул, 26а
- Киевская ул, 28
- Киевская ул, 28б
- Киевская ул, 28в
- Киевская ул, 30
- Кирова пр-кт, 7
- Кирова пр-кт, 11а
- Кирова пр-кт, 12
- Кирова пр-кт, 14
- Кирова пр-кт, 14/1
- Кирова пр-кт, 14а
- Кирова пр-кт, 14а
- Кирова пр-кт, 16
- Кирова пр-кт, 18
- Кирова пр-кт, 18а
- Кирова пр-кт, 18а/1
- Кирова пр-кт, 18б
- Кирова пр-кт, 18в
- Кирова пр-кт, 20
- Кирова пр-кт, 22
- Кирова пр-кт, 22
- Кирова пр-кт, 34а
- Кирова пр-кт, 34в
- Комсомольский пер, 1
- Комсомольский пер, 1 строение 1
- Комсомольский пер, 2
- Комсомольский пер, 2А
- Комсомольский пер, 3
- Комсомольский пер, 4
- Комсомольский пер, 6
- Комсомольский пер, 6а
- Комсомольский пер, 6б
- Комсомольский пер, 7
- Комсомольский пер, 8
- Комсомольский пер, 9
- Комсомольский пер, 10
- Комсомольский пер, 10а
- Комсомольский пер, 11
- Комсомольский пер, 11/1
- Комсомольский пер, 12
- Комсомольский пер, 14
- Комсомольский пер, 14/1
- Комсомольский пер, 16
- Комсомольский пер, 16/2
- Комсомольский пер, 16а
- Комсомольский пр-кт, 10
- Комсомольский пр-кт, 12
- Комсомольский пр-кт, 13а
- Комсомольский пр-кт, 14
- Комсомольский пр-кт, 14а
- Комсомольский пр-кт, 17
- Комсомольский пр-кт, 18
- Комсомольский пр-кт, 20
- Комсомольский пр-кт, 37
- Комсомольский пр-кт, 37б
- Комсомольский пр-кт, 37в
- Комсомольский пр-кт, 39
- Комсомольский пр-кт, 39/1
- Комсомольский пр-кт, 39/2
- Комсомольский пр-кт, 39/3
- Комсомольский пр-кт, 39/4
- Комсомольский пр-кт, 39/5 с1
- Комсомольский пр-кт, 39/8
- Комсомольский пр-кт, 41а
- Комсомольский пр-кт, 42 с1
- Комсомольский пр-кт, 43
- Комсомольский пр-кт, 43/1
- Комсомольский пр-кт, 43/2
- Комсомольский пр-кт, 43/3
- Комсомольский пр-кт, 44
- Комсомольский пр-кт, 46
- Кононова пер, 1
- Кононова пер, 1а
- Кононова пер, 2
- Кононова пер, 3
- Кононова пер, 4
- Кононова пер, 5
- Кононова пер, 6
- Кононова пер, 6а
- Кононова пер, 7
- Кононова пер, 7/1
- Кононова пер, 8
- Кононова пер, 8 строение 1
- Кононова пер, 9
- Кононова пер, 9/1
- Кононова пер, 10
- Кононова пер, 11
- Кононова пер, 11 А
- Кононова пер, 12
- Кононова пер, 13
- Кононова пер, 13/1
- Кононова пер, 15/1
- Кононова пер, 15/2
- Кононова пер, 17
- Кононова пер, 17/1
- Красноармейская ул, 1
- Красноармейская ул, 1б
- Красноармейская ул, 3
- Красноармейская ул, 5
- Красноармейская ул, 9
- Красноармейская ул, 12а
- Красноармейская ул, 13а
- Красноармейская ул, 14
- Красноармейская ул, 15
- Красноармейская ул, 16
- Красноармейская ул, 17
- Красноармейская ул, 18
- Красноармейская ул, 19
- Красноармейская ул, 20
- Красноармейская ул, 21
- Красноармейская ул, 25
- Красноармейская ул, 29
- Красноармейская ул, 31
- Красноармейская ул, 33
- Красноармейская ул, 35
- Красноармейская ул, 35
- Красноармейская ул, 41
- Красноармейская ул, 43
- Красноармейская ул, 43а
- Красноармейская ул, 43б
- Красноармейская ул, 44
- Красноармейская ул, 45
- Красноармейская ул, 46
- Красноармейская ул, 48
- Красноармейская ул, 48
- Красноармейская ул, 51
- Красноармейская ул, 51/1
- Красноармейская ул, 51а
- Красноармейская ул, 53
- Красноармейская ул, 55
- Красноармейская ул, 55/1
- Красноармейская ул, 58
- Красноармейская ул, 59
- Красноармейская ул, 61а
- Красноармейская ул, 62
- Красноармейская ул, 63
- Красноармейская ул, 63/с1
- Красноармейская ул, 64а
- Красноармейская ул, 65
- Красноармейская ул, 65/1
- Красноармейская ул, 66
- Красноармейская ул, 67/1
- Красноармейская ул, 67/2 бокс №7
- Красноармейская ул, 68
- Красноармейская ул, 68/1
- Красноармейская ул, 68/3
- Красноармейская ул, 69
- Красноармейская ул, 70
- Красноармейская ул, 71
- Красноармейская ул, 71/1
- Красноармейская ул, 71а
- Красноармейская ул, 72
- Красноармейская ул, 74
- Красноармейская ул, 76
- Красноармейская ул, 77
- Красноармейская ул, 78
- Красноармейская ул, 78а
- Красноармейская ул, 79
- Красноармейская ул, 79а
- Красноармейская ул, 80
- Красноармейская ул, 80а
- Красноармейская ул, 81
- Красноармейская ул, 82
- Красноармейская ул, 83
- Красноармейская ул, 84
- Красноармейская ул, 85
- Красноармейская ул, 85а
- Красноармейская ул, 86
- Красноармейская ул, 90
- Красноармейская ул, 92
- Красноармейская ул, 92/1
- Красноармейская ул, 92/2
- Красноармейская ул, 96
- Красноармейский пер, 2
- Красноармейский пер, 4
- Красноармейский пер, 5
- Красноармейский пер, 6
- Крылова ул, 4/1
- Крылова ул, 5
- Крылова ул, 6/2
- Крылова ул, 8
- Крылова ул, 8 стр. 3
- Крылова ул, 8 стр.1
- Крылова ул, 10/1
- Крылова ул, 10а
- Крылова ул, 14
- Крылова ул, 15
- Крылова ул, 17
- Крылова ул, 21
- Кузнецова ул, 4/1
- Кузнецова ул, 6/1 (расход по ТУ)
- Кузнецова ул, 15
- Кузнецова ул, 18
- Кузнецова ул, 20
- Кузнецова ул, 20/3
- Кузнецова ул, 20/4
- Кузнецова ул, 20а
- Лебедева ул, 4
- Лебедева ул, 5
- Лебедева ул, 5/8
- Лебедева ул, 5а
- Лебедева ул, 5в
- Лебедева ул, 6
- Лебедева ул, 8
- Лебедева ул, 8
- Лебедева ул, 8
- Лебедева ул, 12
- Лебедева ул, 12а
- Лебедева ул, 16
- Лебедева ул, 18
- Лебедева ул, 34в
- Лебедева ул, 34г
- Лебедева ул, 34д
- Лебедева ул, 37а
- Лебедева ул, 38
- Лебедева ул, 40
- Лебедева ул, 57
- Лебедева ул, 57/1
- Лебедева ул, 64
- Лебедева ул, 66
- Лебедева ул, 76/1
- Лебедева ул, 78
- Ленина пл, 12а
- Ленина пр-кт, 49
- Ленина пр-кт, 53
- Ленина пр-кт, 54а
- Ленина пр-кт, 54б
- Ленина пр-кт, 54б/1
- Ленина пр-кт, 55
- Ленина пр-кт, 56
- Ленина пр-кт, 56а
- Ленина пр-кт, 58
- Ленина пр-кт, 58а
- Ленина пр-кт, 60
- Ленина пр-кт, 60/1
- Ленина пр-кт, 60/1
- Ленина пр-кт, 62
- Ленина пр-кт, 66
- Ленина пр-кт, 68
- Ленина пр-кт, 70
- Ленина пр-кт, 72
- Ленина пр-кт, 76
- Ленина пр-кт, 76а
- Ленина пр-кт, 78
- Ленина пр-кт, 78/1
- Ленина пр-кт, 80
- Ленина пр-кт, 80
- Ленина пр-кт, 80/1
- Ленина пр-кт, 80а
- Ленина пр-кт, 87
- Ленина пр-кт, 89
- Ленина пр-кт, 91
- Ленина пр-кт, 93
- Ленина пр-кт, 93
- Ленина пр-кт, 93
- Ленина пр-кт, 95
- Ленина пр-кт, 97
- Ленина пр-кт, 97а
- Ленина пр-кт, 99
- Ленина пр-кт, 105
- Ленина пр-кт, 107
- Ленина пр-кт, 109
- Ленина пр-кт, 111
- Ленина пр-кт, 111 стр.2
- Ленина пр-кт, 111/1
- Луговой пер, 1б
- Луговой пер, 1г
- Луговой пер, 6
- Луговой пер, 12
- Луговой пер, 12а
- Льва Толстого ул, 1а
- Льва Толстого ул, 1б
- Льва Толстого ул, 1г
- Льва Толстого ул, 2
- Льва Толстого ул, 3
- Льва Толстого ул, 4
- Льва Толстого ул, 6
- Льва Толстого ул, 9
- Льва Толстого ул, 15
- Льва Толстого ул, 15
- Льва Толстого ул, 24
- Льва Толстого ул, 26
- Льва Толстого ул, 27
- Льва Толстого ул, 30
- Льва Толстого ул, 33
- Льва Толстого ул, 35
- Льва Толстого ул, 36
- Льва Толстого ул, 38
- Льва Толстого ул, 38/2
- Льва Толстого ул, 38/4
- Льва Толстого ул, 38/5 стр.1
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38в
- Льва Толстого ул, 38г
- Льва Толстого ул, 41
- Льва Толстого ул, 47
- Льва Толстого ул, 47
- Маяковского ул, 7
- Маяковского ул, 12
- Маяковского ул, 20
- Маяковского ул, 20
- Маяковского ул, 24
- Маяковского ул, 25
- Маяковского ул, 32
- Маяковского ул, 33
- Маяковского ул, 34 стр.1
- Маяковского ул, 38
- Маяковского ул, 40
- Маяковского ул, 41
- Маяковского ул, 42
- Маяковского ул, 43
- Маяковского ул, 44
- Маяковского ул, 46
- Маяковского ул, 50
- Маяковского ул, 52
- Маяковского ул, 54
- Маяковского ул, 56
- Маяковского ул, 58
- Маяковского ул, 60
- Маяковского ул, 62
- Маяковского ул, 64
- Маяковского ул, 66
- Маяковского ул, 68
- Мирный пер, 1
- Мирный пер, 1а
- Мирный пер, 2
- Мирный пер, 2а
- Мирный пер, 2а
- Мирный пер, 3
- Мирный пер, 4
- Мирный пер, 5
- Мирный пер, 7
- Мирный пер, 8
- Мирный пер, 9
- Мирный пер, 12
- Мирный пер, 13
- Мирный пер, 14 стр.1
- Мирный пер, 15
- Мирный пер, 16
- Мирный пер, 17
- Мирный пер, 18
- Мирный пер, 19
- Мирный пер, 20
- Мирный пер, 21
- Мирный пер, 22
- Мирный пер, 23
- Мирный пер, 24
- Мирный пер, 25
- Мирный пер, 26
- Мирный пер, 27
- Мирный пер, 28
- Мирный пер, 29
- Мирный пер, 29 стр.1
- Мирный пер, 30
- Мирный пер, 31
- Мирный пер, 32
- Мирный пер, 33
- Мирный пер, 34
- Мирный пер, 35
- Мирный пер, 36
- Мирный пер, 37
- Мирный пер, 38
- Мирный пер, 39
- Мирный пер, 40
- Мирный пер, 42
- Мирный пер, 43
- Мирный пер, 44
- Мирный пер, 45
- Мирный пер, 46
- Мирный пер, 47
- Мирный пер, 48
- Мирный пер, 49
- Московский тракт, 19/1 стр.4
- Московский тракт, 57
- Московский тракт, 60
- Московский тракт, 62
- Московский тракт, 77а
- Московский тракт, 79
- Московский тракт, 109б
- Набережная реки Ушайки ул, 4
- Набережная реки Ушайки ул, 4а
- Набережная реки Ушайки ул, 6
- Набережная реки Ушайки ул, 6/2
- Набережная реки Ушайки ул, 8
- Набережная реки Ушайки ул, 10
- Набережная реки Ушайки ул, 12
- Набережная реки Ушайки ул, 16
- Набережная реки Ушайки ул, 16
- Набережная реки Ушайки ул, 18а
- Набережная реки Ушайки ул, 18б
- Набережная реки Ушайки ул, 20
- Набережная реки Ушайки ул, 22
- Набережная реки Ушайки ул, 24
- Набережная реки Ушайки ул, 24
- Набережная реки Ушайки ул, 24
- Нахановича пер, 1б
- Нахановича пер, 3
- Нахановича пер, 3а
- Нахановича пер, 4
- Нахановича пер, 4а
- Нахановича пер, 7
- Нахановича пер, 10
- Нахановича пер, 10/1
- Нахановича пер, 12
- Нахановича пер, 14
- Нахановича пер, 21
- Некрасова ул, 1а
- Некрасова ул, 1б
- Некрасова ул, 1в
- Некрасова ул, 2
- Некрасова ул, 6
- Некрасова ул, 12
- Некрасова ул, 28
- Некрасова ул, 30
- Некрасова ул, 32
- Некрасова ул, 33
- Некрасова ул, 35
- Некрасова ул, 36
- Некрасова ул, 40
- Некрасова ул, 40а
- Некрасова ул, 42
- Некрасова ул, 43
- Некрасова ул, 45
- Некрасова ул, 51
- Некрасова ул, 55
- Некрасова ул, 57
- Некрасова ул, 59
- Нечевский пер, 1а
- Нечевский пер, 2
- Нечевский пер, 3
- Нечевский пер, 3/1
- Нечевский пер, 3а
- Нечевский пер, 4/1
- Нечевский пер, 7
- Нечевский пер, 7/1
- Нечевский пер, 8
- Нечевский пер, 9
- Нечевский пер, 10
- Нечевский пер, 15
- Нечевский пер, 18
- Нечевский пер, 18а
- Нечевский пер, 19
- Нечевский пер, 20
- Нечевский пер, 20/а
- Нечевский пер, 21
- Нечевский пер, 21/1
- Нечевский пер, 21б
- Нечевский пер, 21в
- Нечевский пер, 21г
- Нечевский пер, 24
- Нечевский пер, 28
- Нечевский пер, 30
- Нечевский пер, 32
- Нечевский пер, 32/1
- Нечевский пер, 34
- Никитина ул, 1а
- Никитина ул, 3
- Никитина ул, 4
- Никитина ул, 6
- Никитина ул, 6
- Никитина ул, 8б
- Никитина ул, 9
- Никитина ул, 10 стр.1
- Никитина ул, 11
- Никитина ул, 12
- Никитина ул, 12
- Никитина ул, 13
- Никитина ул, 14
- Никитина ул, 15
- Никитина ул, 15а
- Никитина ул, 16
- Никитина ул, 17
- Никитина ул, 17/3
- Никитина ул, 17а
- Никитина ул, 19
- Никитина ул, 20
- Никитина ул, 21
- Никитина ул, 25
- Никитина ул, 26
- Никитина ул, 26
- Никитина ул, 26 строение 3
- Никитина ул, 29а
- Никитина ул, 29б
- Никитина ул, 31
- Никитина ул, 35
- Никитина ул, 37
- Никитина ул, 37а
- Никитина ул, 37а
- Никитина ул, 37б
- Никитина ул, 43
- Никитина ул, 49
- Никитина ул, 56
- Ново-Кузнечный 2-й ряд ул, 37
- Овражный пер, 1
- Овражный пер, 1а
- Овражный пер, 1б
- Овражный пер, 1в
- Овражный пер, 1д
- Овражный пер, 2
- Овражный пер, 2
- Овражный пер, 2/1
- Овражный пер, 3
- Овражный пер, 5
- Овражный пер, 9
- Овражный пер, 10
- Овражный пер, 11
- Овражный пер, 17
- Овражный пер, 19
- Овражный пер, 20
- Овражный пер, 22
- Олега Кошевого ул, 1
- Олега Кошевого ул, 3
- Олега Кошевого ул, 4
- Олега Кошевого ул, 5
- Олега Кошевого ул, 6
- Олега Кошевого ул, 7
- Олега Кошевого ул, 9
- Олега Кошевого ул, 10
- Олега Кошевого ул, 10 копрус 1
- Олега Кошевого ул, 11
- Олега Кошевого ул, 13
- Олега Кошевого ул, 14
- Олега Кошевого ул, 15 стр.1
- Олега Кошевого ул, 16
- Олега Кошевого ул, 17
- Олега Кошевого ул, 19
- Олега Кошевого ул, 20
- Олега Кошевого ул, 22
- Олега Кошевого ул, 28
- Олега Кошевого ул, 29
- Олега Кошевого ул, 35
- Олега Кошевого ул, 36
- Олега Кошевого ул, 39
- Олега Кошевого ул, 40
- Олега Кошевого ул, 41
- Олега Кошевого ул, 42
- Олега Кошевого ул, 44а
- Олега Кошевого ул, 44б
- Олега Кошевого ул, 52
- Олега Кошевого ул, 54
- Олега Кошевого ул, 54а
- Олега Кошевого ул, 55
- Олега Кошевого ул, 61
- Олега Кошевого ул, 63
- Олега Кошевого ул, 67
- Олега Кошевого ул, 72
- Петропавловская ул, 1
- Петропавловская ул, 3а
- Петропавловская ул, 4
- Петропавловская ул, 5
- Петропавловская ул, 6
- Петропавловская ул, 7
- Петропавловская ул, 8
- Петропавловская ул, 10
- Петропавловская ул, 12
- Петропавловская ул, 14
- Петропавловская ул, 16
- Петропавловская ул, 17
- Петропавловская ул, 18
- Петропавловская ул, 20
- Петропавловская ул, 21
- Петропавловская ул, 23
- Петропавловская ул, 23
- Петропавловская ул, 24
- Петропавловская ул, 24/1
- Петропавловская ул, 24а
- Петропавловская ул, 24б
- Петропавловская ул, 25
- Петропавловская ул, 26
- Петропавловская ул, 26/1
- Петропавловская ул, 26/1
- Петропавловская ул, 26/2
- Петропавловская ул, 26/3
- Петропавловская ул, 26/3 стр.1
- Петропавловская ул, 28
- Петропавловская ул, 30
- Петропавловская ул, 32
- Пионерский пер, 3а
- Пионерский пер, 4
- Пионерский пер, 7
- Пионерский пер, 8
- Пионерский пер, 10
- Пионерский пер, 12
- Пионерский пер, 12а
- Пионерский пер, 14
- Пионерский пер, 14а
- Пионерский пер, 16
- Плеханова пер, 1а
- Плеханова пер, 4
- Плеханова пер, 5/1
- Плеханова пер, 5а
- Плеханова пер, 7
- Плеханова пер, 7/1
- Плеханова пер, 8
- Плеханова пер, 9
- Плеханова пер, 10а
- Плеханова пер, 11
- Плеханова пер, 26а
- Плеханова пер, 28
- Плеханова пер, 30
- Плеханова пер, 30/1
- Плеханова пер, 32
- Плеханова пер, 34
- Плеханова пер, 36
- Плеханова пер, 36а
- Плеханова пер, 38
- Рузского ул, 2
- Рузского ул, 6
- Рузского ул, 8
- Рузского ул, 9
- Рузского ул, 10
- Рузского ул, 11
- Рузского ул, 12
- Рузского ул, 13
- Рузского ул, 14
- Рузского ул, 15
- Рузского ул, 17
- Рузского ул, 20
- Рузского ул, 22
- Рузского ул, 22/1
- Рузского ул, 24
- Сергея Вицмана ул, 8
- Сергея Вицмана ул, 9
- Сергея Вицмана ул, 10
- Сергея Вицмана ул, 11а
- Сергея Вицмана ул, 12
- Сергея Вицмана ул, 13
- Сергея Вицмана ул, 14
- Сергея Вицмана ул, 15
- Сергея Вицмана ул, 16
- Сергея Вицмана ул, 17
- Сергея Вицмана ул, 18
- Сергея Вицмана ул, 19
- Сергея Вицмана ул, 20
- Сергея Вицмана ул, 21
- Сергея Вицмана ул, 22
- Сергея Вицмана ул, 23
- Сергея Вицмана ул, 24
- Сергея Вицмана ул, 25
- Сергея Вицмана ул, 26
- Сергея Вицмана ул, 27
- Сергея Вицмана ул, 28
- Сергея Вицмана ул, 29
- Сергея Вицмана ул, 30
- Сергея Вицмана ул, 31
- Сергея Вицмана ул, 32
- Сергея Вицмана ул, 32 стр.4
- Сергея Вицмана ул, 32 стр.5
- Сергея Вицмана ул, 33
- Сергея Вицмана ул, 34
- Сергея Вицмана ул, 37
- Сергея Вицмана ул, 45
- Сибирская ул, 1 стр.1
- Сибирская ул, 2
- Сибирская ул, 2а
- Сибирская ул, 2б
- Сибирская ул, 3
- Сибирская ул, 9
- Сибирская ул, 9/1
- Сибирская ул, 9/1
- Сибирская ул, 9а
- Сибирская ул, 10
- Сибирская ул, 20
- Сибирская ул, 24
- Сибирская ул, 25
- Сибирская ул, 25/1
- Сибирская ул, 26
- Сибирская ул, 27
- Сибирская ул, 27/1
- Сибирская ул, 28
- Сибирская ул, 28а
- Сибирская ул, 29/1
- Сибирская ул, 29а
- Сибирская ул, 31
- Сибирская ул, 31а
- Сибирская ул, 32
- Сибирская ул, 33
- Сибирская ул, 33/2
- Сибирская ул, 33а
- Сибирская ул, 34
- Сибирская ул, 34/4
- Сибирская ул, 34/7
- Сибирская ул, 34а
- Сибирская ул, 34б
- Сибирская ул, 36
- Сибирская ул, 36/1
- Сибирская ул, 36а стр.1
- Сибирская ул, 38
- Сибирская ул, 42
- Сибирская ул, 44
- Сибирская ул, 46
- Сибирская ул, 46а
- Сибирская ул, 48
- Сибирская ул, 50
- Сибирская ул, 52
- Сибирская ул, 56
- Сибирская ул, 60
- Сибирская ул, 62
- Сибирская ул, 64
- Сибирская ул, 64/1
- Сибирская ул, 64а
- Сибирская ул, 66
- Сибирская ул, 71
- Сибирская ул, 73
- Сибирская ул, 74а
- Сибирская ул, 75
- Сибирская ул, 77
- Сибирская ул, 77 стр.1
- Сибирская ул, 78
- Сибирская ул, 79
- Сибирская ул, 79а
- Сибирская ул, 79б
- Сибирская ул, 80
- Сибирская ул, 81
- Сибирская ул, 81а
- Сибирская ул, 81б
- Сибирская ул, 81г
- Сибирская ул, 81г
- Сибирская ул, 82
- Сибирская ул, 83
- Сибирская ул, 83а
- Сибирская ул, 83б
- Сибирская ул, 84
- Сибирская ул, 91
- Сибирская ул, 93
- Сибирская ул, 95
- Сибирская ул, 95/1
- Сибирская ул, 96/4 стр.1
- Сибирская ул, 98
- Сибирская ул, 102
- Сибирская ул, 102
- Сибирская ул, 102/1
- Сибирская ул, 102/2
- Сибирская ул, 102/3
- Сибирская ул, 102/4
- Сибирская ул, 102/5
- Сибирская ул, 102/6
- Сибирская ул, 102/8
- Сибирская ул, 102/10
- Сибирская ул, 102/15
- Сибирская ул, 102в
- Сибирская ул, 104
- Сибирская ул, 104/3
- Сибирская ул, 104/4
- Сибирская ул, 104/5
- Сибирская ул, 104/7
- Сибирская ул, 104а
- Сибирская ул, 106
- Сибирская ул, 106б
- Сибирская ул, 108
- Сибирская ул, 110
- Сибирская ул, 110а
- Сибирская ул, 111
- Сибирская ул, 111б
- Сибирская ул, 112
- Сибирская ул, 114
- Сибирская ул, 114/5
- Сибирская ул, 115
- Сибирская ул, 116
- Сибирская ул, 117
- Сибирская ул, 118
- Советская ул, 1а
- Советская ул, 3
- Советская ул, 4
- Советская ул, 5/1
- Советская ул, 7
- Советская ул, 9
- Советская ул, 10
- Советская ул, 10а
- Советская ул, 12
- Советская ул, 13
- Советская ул, 14а
- Советская ул, 15
- Советская ул, 16а
- Советская ул, 17
- Советская ул, 18
- Советская ул, 18/1
- Советская ул, 18а
- Советская ул, 19/1
- Советская ул, 20
- Советская ул, 22
- Советская ул, 23а
- Советская ул, 24
- Советская ул, 25
- Советская ул, 26
- Советская ул, 27
- Советская ул, 28
- Советская ул, 28/1
- Советская ул, 29
- Советская ул, 29а
- Советская ул, 30
- Советская ул, 32
- Советская ул, 32а
- Советская ул, 33
- Советская ул, 34
- Советская ул, 35
- Советская ул, 37
- Советская ул, 37а
- Советская ул, 50
- Советская ул, 50а
- Советская ул, 51
- Советская ул, 51
- Советская ул, 55
- Советская ул, 55/1
- Советская ул, 59
- Советская ул, 60
- Советская ул, 61
- Советская ул, 63
- Советская ул, 69
- Спортивный пер, 5
- Спортивный пер, 6/1
- Спортивный пер, 7
- Спортивный пер, 13
- Степана Разина ул, 2
- Степана Разина ул, 3
- Степана Разина ул, 4
- Степана Разина ул, 10
- Степана Разина ул, 11
- Степана Разина ул, 11а
- Степана Разина ул, 14
- Степана Разина ул, 14а
- Степана Разина ул, 14в
- Степана Разина ул, 19
- Степана Разина ул, 27а
- Татарская ул, 1
- Татарская ул, 1а
- Татарская ул, 3
- Татарская ул, 3б
- Тверская ул, 17
- Тверская ул, 17/1
- Тверская ул, 18
- Тверская ул, 19
- Тверская ул, 20
- Тверская ул, 21
- Тверская ул, 21а
- Тверская ул, 22
- Тверская ул, 23а
- Тверская ул, 24
- Тверская ул, 26
- Тверская ул, 28
- Тверская ул, 29
- Тверская ул, 29а
- Тверская ул, 32
- Тверская ул, 51
- Тверская ул, 51/1
- Тверская ул, 53
- Тверская ул, 53а
- Тверская ул, 57
- Тверская ул, 59
- Тверская ул, 61
- Тверская ул, 63
- Тверская ул, 65
- Тверская ул, 65 корпус 1
- Тверская ул, 66
- Тверская ул, 66/1
- Тверская ул, 66а
- Тверская ул, 68
- Тверская ул, 68/1
- Тверская ул, 68/2
- Тверская ул, 68а
- Тверская ул, 68б
- Тверская ул, 70
- Тверская ул, 70/1
- Тверская ул, 74а
- Тверская ул, 75
- Тверская ул, 75а
- Тверская ул, 76
- Тверская ул, 76/1
- Тверская ул, 77
- Тверская ул, 77а
- Тверская ул, 78
- Тверская ул, 79
- Тверская ул, 80
- Трифонова ул, 8
- Трифонова ул, 10
- Трифонова ул, 10а
- Трифонова ул, 20
- Трифонова ул, 22
- Украинская ул, 1
- Украинская ул, 1/1
- Украинская ул, 1а
- Украинская ул, 1в
- Украинская ул, 2
- Украинская ул, 2
- Украинская ул, 3
- Украинская ул, 4
- Украинская ул, 5
- Украинская ул, 6
- Украинская ул, 9
- Украинская ул, 10
- Украинская ул, 11
- Украинская ул, 12а
- Украинская ул, 14
- Украинская ул, 14в
- Украинская ул, 15
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- Украинский пер, 1
- Украинский пер, 2
- Украинский пер, 3
- Украинский пер, 4
- Украинский пер, 5
- Украинский пер, 6
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- Украинский пер, 14
- Украинский пер, 16
- Украинский пер, 17
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- Украинский пер, 19
- Украинский пер, 20
- Украинский пер, 22
- Украинский пер, 23
- Украинский пер, 24
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- Украинский пер, 25
- Украинский пер, 26
- Украинский пер, 27
- Украинский пер, 28
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- Украинский пер, 32
- Украинский пер, 35
- Украинский пер, 37
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- Украинский пер, 42
- Усова ул, 9б
- Усова ул, 9б стр.1
- Учебная ул, 1
- Учебная ул, 1/1
- Учебная ул, 3
- Учебная ул, 3/1
- Учебная ул, 5
- Учебная ул, 5а
- Учебная ул, 7
- Учебная ул, 7/1
- Фрунзе пр-кт, 13
- Фрунзе пр-кт, 15
- Фрунзе пр-кт, 16
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- Фрунзе пр-кт, 19а
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- Фрунзе пр-кт, 20
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- Фрунзе пр-кт, 24
- Фрунзе пр-кт, 25
- Фрунзе пр-кт, 25
- Фрунзе пр-кт, 26
- Фрунзе пр-кт, 32
- Фрунзе пр-кт, 32а
- Фрунзе пр-кт, 34
- Фрунзе пр-кт, 39
- Фрунзе пр-кт, 40
- Фрунзе пр-кт, 40
- Фрунзе пр-кт, 46
- Фрунзе пр-кт, 55
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- Фрунзе пр-кт, 59а
- Фрунзе пр-кт, 61
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- Фрунзе пр-кт, 65
- Фрунзе пр-кт, 65а
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- Фрунзе пр-кт, 90
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- Фрунзе пр-кт, 90/1
- Фрунзе пр-кт, 92
- Фрунзе пр-кт, 92а
- Фрунзе пр-кт, 92г
- Фрунзе пр-кт, 94
- Челюскинцев ул, 2
- Челюскинцев ул, 5
- Челюскинцев ул, 6
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- Челюскинцев ул, 7а
- Челюскинцев ул, 11
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- Челюскинцев ул, 16
- Челюскинцев ул, 16а
- Челюскинцев ул, 18
- Челюскинцев ул, 20
- Челюскинцев ул, 20а
- Челюскинцев ул, 22
- Челюскинцев ул, 22
- Челюскинцев ул, 25
- Челюскинцев ул, 26
- Челюскинцев ул, 28а
- Челюскинцев ул, 30
- Челюскинцев ул, 32
- Челюскинцев ул, 34
- Челюскинцев ул, 35
- Челюскинцев ул, 36
- Челюскинцев ул, 37
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- Челюскинцев ул, 42
- Челюскинцев ул, 44
- Челюскинцев ул, 45
- Челюскинцев ул, 46
- Челюскинцев ул, 47
- Челюскинцев ул, 48
- Челюскинцев ул, 49
- Челюскинцев ул, 50
- Челюскинцев ул, 51
- Челюскинцев ул, 52
- Челюскинцев ул, 53
- Челюскинцев ул, 53 стр.1
- Челюскинцев ул, 54
- Челюскинцев ул, 55
- Челюскинцев ул, 56
- Челюскинцев ул, 57
- Челюскинцев ул, 58
- Челюскинцев ул, 59
- Челюскинцев ул, 61
- Челюскинцев ул, 63
- Челюскинцев ул, 65
- Челюскинцев ул, 67
- Челюскинцев ул, 69
- Шумихинский пер, 3
- Шумихинский пер, 3/1
- Шумихинский пер, 6
- Шумихинский пер, 8
- Шумихинский пер, 9а
- Шумихинский пер, 12
- Шумихинский пер, 12а
- Шумихинский пер, 14
- Шумихинский пер, 14а
- Эуштинская ул, 3а
- Эуштинская ул, 5
- Эуштинская ул, 6
- Эуштинская ул, 7
- Эуштинская ул, 8
- Эуштинская ул, 9
- Эуштинская ул, 78
- Юрточный пер, 26 стр.1
- Юрточный пер, 28
- Юрточный пер, 29
- Юрточный пер, 30
- Юрточный пер, 30а
- Юрточный пер, 32
- Юрточный пер, 33
- Юрточный пер, 34
- Юрточный пер, 35
- Ярославская ул, 2
- Ярославская ул, 3
- Ярославская ул, 7
- Ярославская ул, 8
- Ярославская ул, 9
- Ярославская ул, 13
- Ярославская ул, 14
- Ярославская ул, 15
- Ярославская ул, 16
- Ярославская ул, 17
- Ярославская ул, 18
- Ярославская ул, 19
- Ярославская ул, 20
- Ярославская ул, 21
- Ярославская ул, 24
- Ярославская ул, 26
- Ярославская ул, 26
- Ярославская ул, 27
- Ярославская ул, 28
- Ярославская ул, 30
- Ярославская ул, 31
- Ярославская ул, 32
- Ярославская ул, 33
- Ярославская ул, 34
- Ярославский пер, 2
- Ярославский пер, 2а
- Ярославский пер, 4
- Ярославский пер, 6
- Ярославский пер, 8
- Ярославский пер, 10
- Ярославский пер, 12
- Ярославский пер, 12а
- Ярославский пер, 14
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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