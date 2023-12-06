В Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока» впервые открылась выставка из 120 акварельных картин художника из Каргаска Дмитрия Лаврова

6 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске в Краеведческом музее состоялось открытие выставки уникального художника Дмитрия Лаврова, бывшего хирурга районных больниц в селах Каргасок и Новый Васюган, расположенных в Томской области. Уникальность выставки в том, что помимо Томска, её увидят в Каргасокском, Парабельском и Колпашевском районах, где жил и работал талантливый врач и художник.

Выставочный проект «Гармония природы кистью художника. Акварели Дмитрия Лаврова реализован благодаря инициативе Томского областного краеведческого музея им. Михаила Шатилова и поддержке проекта «Родные музеи» компании «Газпром нефть». Для организации передвижной экспозиции сначала были отобраны 120 работ из богатого наследия художника, оцифрованы, распечатаны и оформлены для просмотра.

Дмитрий Николаевич не был профессиональным художником, но удивительно реалистично передавал красоту сибирской природы. Зимний закат, протоки таежных речушек, лесная опушка — односельчане художника узнают в живописных васюганских пейзажах свои любимые родные места.

Увидеть картины сможет любой желающий, вход на выставку в райцентрах области будет свободным. На открытии в Томске присутствовали друзья художника, они высказали слова признательности организаторам за память и популяризацию творческого наследия их земляка, отметив, что российская земля славится талантами во всех ее уголках.

Ирина Николаева Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Проект «Родные музеи» и наше партнерство с областным краеведческим музеем позволили увидеть свет работам талантливого художника, жившего в середине прошлого века. Особо примечательно, что Дмитрий Лавров имеет творческую связь с одним из северных районов, где находятся активы нашего предприятия. Благодаря передвижной выставке жители Каргаска и Парабели увидят эти картины впервые, — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

— Эта выставка в полной мере раскрывает талант гения места Дмитрия Лаврова, который мы сегодня, благодаря партнерству с компанией «Газпром нефть», можем не только бережно хранить, но и транслировать. Мне очень симпатизирует название проекта «Родные музеи», — это значит, что мы становимся родными для предприятий, которые реализуют принципы меценатства и вносят весомый вклад в развитие и культуру родных городов! — сказала директор Томского областного краеведческого музея Светлана Зоркальцева.

— История Каргасокской земли для меня особенно близка. Почти четверть века я прожил в этом районе, более половины из них возглавлял администрацию района. Такие проекты, как «Гармония природы кистью художника. Акварели Дмитрия Лаврова», открывают доступ жителям северных районов к культурно-историческому наследию, дают возможность лучше узнать местную культуру и открыть для себя таланты своих земляков, — сказал заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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