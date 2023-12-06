Два новых светофора установили на ул. Р. Люксембург в Томске
В Томске на ул. Р. Люксембург установили два новых светофорных объекта. Они расположены на пересечении с переулками Островского и Ванцетти.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, один из светофоров уже подключен и работает в режиме мигающего желтого. Второй включат в ближайшее время. Предполагается, что оба объекта заработают штатно до конца декабря.
«Мы продолжаем развитие комплексного подхода. В этом году ул. Дальне-Ключевская была отремонтирована в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, поэтому правильно, что в продолжении появляются новые светофоры, которые делают передвижение пешеходов и автомобилей гораздо безопаснее», — рассказали в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.
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