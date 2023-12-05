Томская область в 2024 году приступит к двухгодичному капремонту Северного моста через Томь

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область на 2024 год запланировала старт капитального ремонта Северного моста через реку Томь, соединяющего Томск и Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева.

По его словам, капремонт продлится два года. При этом работы на Северном мосту будут организованы по аналогии с капитальным ремонтом Коммунального моста, который завершится до конца этого года.

«Организацию работ будем предусматривать, как на Коммунальном мосту. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация с трафиком, но мост необходимо ремонтировать, иначе это приведет к необратимым последствиям», — сказал Баев, не уточнив стоимость работ.

Как сообщалось, проект ремонта Северного моста был завершен весной этого года. Работы выполняло новосибирское ООО «Росинсталпроект», стоимость контракта составляла 14,9 млн рублей.

Строительство Северного моста через Томь, соединяющего Томск и Северск, велось с 1992 по 1999 годы. Помимо моста были построены два путепровода и три транспортные развязки. Официальное открытие моста состоялось в августе 1999 года.

Также сообщалось, что весной 2022 года стартовал капремонт другого крупнейшего моста в Томске — Коммунального моста. Генподрядчиком ремонта выступало ООО «РСТ Мост» (ранее ООО «ПИК»). Стоимость контракта, рассчитанного до конца 2023 года, изначально составляла 1,2 млрд рублей, однако, позднее стоимость снизилась до 763,8 млн рублей. Во время работ на мосту было ограничено движение (перекрывались две из четырех полос) из-за чего образовывались пробки. Полноценное движение по мосту было запущено в сентябре 2023 года.

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