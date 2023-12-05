В новогодние праздники поезд Томск — Бийск станет ежедневным

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В период новогодних праздник, с 29 декабря по 8 января, пассажирский поезд Томск — Бийск будет курсировать ежедневно, кроме 31 декабря, сообщает Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отправление со станции Томск-2 в 14:58, прибытие на станцию Бийск на следующий день в 7:40. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:17 и прибывать на станцию Томск-2 в 11:42 следующего дня. Время указано местное.

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться плацкартными и купейными вагонами, а также вагонами с местами для сидения. В штабном вагоне предусмотрено специальное купе для маломобильных пассажиров.

Кроме того, в пути поезд делает остановки в Юрге, Новосибирске, Бердске, Барнауле и других городах и населенных пунктах.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».