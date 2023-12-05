Томичей приглашают поучаствовать в тестировании игры-путешествия на Алтай

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

Томичей приглашают поучаствовать в бета-тестировании иммерсивной игры «Трое в горах, не считая Алисы», созданной Томским областным художественным музеем совместно с Научной библиотекой ТГУ.

Как сообщают авторы проекта, действие игры разворачивается во время путешествия из Томска на Алтай на поле настольной игры. Ее герои попадают в 1912 год и через интерактивные задания знакомятся с историей этих мест. Одной из ключевых особенностей проекта является использование голосового помощника Алисы для запуска игры и демонстрации всех сюжетных сообщений. Благодаря этому каждый игрок получает доступ к уникальным историческим материалам и документам, картинам, старинным фотографиям, картам, книгам и легендам из фондов художественного музея и НБ ТГУ.

По словам product-менеджера проекта, ведущего методиста отдела библиотечного взаимодействия и технологий НБ ТГУ Дарьи Бирюковой, самое ценное в «Трое в горах, не считая Алисы» — то, что геймификация является не просто добавлением игровых элементов, а центральной осью всех событий:

— Сейчас игры как метод не являются чем-то новым в среде культуры и образования, но обычно их используют как дополнение: пользователь должен вспоминать материалы, отмечать совпадения, делать выборы — по сути, это экскурсия, только в другой упаковке. Мы же создаём не лекцию в формате игры, а игру с погружением и достоверностью: здесь нет правильных решений, все они ведут к результату, который может быть интересен сам по себе, а может мотивировать пойти другим путём. Выбор в этом случае — не проверка знаний, а поворот истории, которую игрок создаёт сам на основе предложенных сценаристами вариантов. Реиграбельность — еще одно ценное качество нашей игры.

Принять участие в бета-тестировании игры могут все желающие старше 18 лет и имеющие 1-2 часа свободного времени. Присоединиться можно будет онлайн 7 и 18 декабря или офлайн 8, 12 и 15 декабря. Время участия выбирается при регистрации.

Для тех, кто не нашел подходящее время, но хотел бы присоединится к тестированию, организаторы просят написать product-менеджеру проекта Дарье Бирюковой во ВКонтакте.

Проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» (6 цикл) благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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