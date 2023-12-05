Новогодние марки появились в почтовых отделениях Томской области

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Сегодня, 5 декабря, вышла в обращение специальная новогодняя марка со снегирем. Приобрести её можно в почтовых отделениях Томской области. Сегодня же состоится их спецгашение.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, марка имеет необычную круглую форму. Её стоимость 29 руб. Всего в почтовые отделения региона поступило 2 700 экземпляров.

Специально к выпуску почтовой марки издан конверт первого дня и штемпель специального гашения. Оттиск новогоднего штемпеля можно поставить сегодня, 5 декабря, в центральном почтовом отделении Томска на пр. Ленина, д. 93. Таким образом марка приобретет дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Как уточняют в пресс-службе, традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. При этом не всегда на праздничных марках изображали Деда Мороза, Снегурочку или ёлку. Иногда это были своеобразные итоги уходящего года и главные достижения страны. Например, на почтовых миниатюрах изображали Останкинскую башню после завершения строительства или символы предстоящих Олимпийских игр в 1980 года в Москве и в 2014 году в Сочи.

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