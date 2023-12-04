Компания из Новосибирска продолжит строительство инжинирингового центра за 1,25 млрд рублей

4 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Строительством второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий» в Особой экономической зоне «Томск» займется ООО «Строительное управление РСТ». Соответствующий контракт по итогам торгов был подписан 30 ноября, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Документ предполагает строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом (здание в два этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. метров). Стоимость контракта составит 1,252 млрд рублей. Срок строительства — 27 месяцев с даты заключение договора.

«Первоочередность строительства обусловлена нехваткой производственных и лабораторных площадей. Проекты наших резидентов масштабируются, спрос на их продукцию увеличивается. Это связано с курсом на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета страны», — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Томск» Юрий Дроздов.

В пресс-службе отмечают, что второй этап — строительство административного корпуса (7-этажное здание площадью 14,2 тыс. кв. метров), будет реализован при условиях обеспечения финансирования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».