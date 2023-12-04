«Умножая таланты»: стартовал интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для старшеклассников

4 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Начался прием заявок на межрегиональный интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта, а также приобретут опыт решения практических инженерных и технических задач и пополнят свое портфолио бизнес-кейсами.

Прием заявок продлится до 11 февраля. Участниками турнира могут стать школьники 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Побороться за победу можно в трех прикладных направлениях нефтегазовой отрасли: цифровых технологиях, нефтехимии и математическом моделировании. Этим дисциплинам соответствуют школьные программы по физике, информатике, химии и углубленной математике. Подать заявку можно на цифровой платформе «Родные города».

Программа турнира включает онлайн-обучение, два отборочных этапа и финал. В середине января зарегистрированные участники смогут пройти образовательный курс от экспертов «Газпром нефти» — он поможет лучше выполнить конкурсные задания. Старшеклассники, прошедшие в финал турнира, в апреле отправятся в Санкт-Петербург, где посетят семинары и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и отраслевым направлениям конкурса. После этого участникам предстоит защитить свои идеи и разработки перед опытными специалистами в нефтегазовой отрасли.

Академическими партнерами проекта «Умножая таланты» выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится уже в девятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Проект позволяет выявлять талантливых школьников в том числе из отдаленных территорий и небольших населенных пунктов. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей практической составляющей: в программу входят командные решения актуальных задач бизнеса, нетворкинг, лекции и семинары по развитию гибких навыков, которые особенно актуальны среди представителей технических специальностей. В Томской области турнир проходит при поддержке «Газпромнефть-Востока».

«Умножая таланты» — не классическая олимпиада, а программа поддержки талантливой молодежи. Мы не проверяем знания, а помогаем ребятам из регионов сделать шаг в большую науку — пройти путь от школы до лучших вузов и научных центров. Поэтому участники турнира не просто решают задачи, а вместе с экспертами разрабатывают проекты, участвуют в брейнштормах, заводят полезные знакомства и развивают социальные навыки. В результате создается интересная и конкурентная среда, в которой каждый талантливый школьник может успешно реализовать себя, создавая то, что в последующем может воплотиться в труд всей его жизни», — Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

— Мы проводим конкурс с 2015 года и сегодня его первые участники работают на различных предприятиях, вспоминая «Умножая таланты» как первый опыт эффективного командного взаимодействия. В реалиях современного бизнеса сложно реализоваться одному. В компаниях работают проектные офисы, создаются кросс-функциональные команды, где сотрудники разных направлений сообща достигают поставленных целей. Турнир «Умножая таланты» уже в школьном возрасте дает уникальный опыт, который помогает реализоваться во взрослой самостоятельной жизни! — Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

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