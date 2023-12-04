В Томске установили температурный режим для ограничения посещения школ

4 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Департамент образования Томска установил температурный режим для ограничения посещения школ.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ученики 1-4 классов могут не ходить на занятия при температуре -26 °С с умеренным ветром (7-8 м/с), или -30 °С без ветра.

Учащиеся среднего звена — 5-8 классов — останутся дома, если столбик термометра опустится ниже 30 °С при наличии умеренного ветра, и при -34 °С без него.

Старшеклассники из 9-11 классов могут не ходить на занятия в -34 °С с умеренным ветром, -38 °С без ветра.

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