Созданные томсиким учеными импланты испытают в онкоцентре им. Блохина

Созданные учеными Томского государственного университета импланты из никелида титана пройдут клинические испытания на базе Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина. Это учреждение специализируется на лечении онкопатологий с использованием самых современных технологий и инструментов, сообщает пресс-служба вуза.

— Договоренность о клинических испытаниях была достигнута на XV съезде хирургов России, где мы вместе с директором НИИ онкологии ТНИМЦ Евгением Цыреновичем Чойнзоновым представили результаты использования новых имплантов в челюстнолицевой хирургии, — говорит заведующая лабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Екатерина Марченко. — Апробация пористых эндопротезов из сплава никелида титана, проведенная в Томске, уже показала положительные результаты и открыла перспективу широкого внедрения в клиническую медицину для использования в реконструктивно-восстановительных операциях.

В пресс-службе уточняют, что новые персонифицированные импланты, создаваемые на базе лаборатории сверхластичных биоинтерфейсов ТГУ, позволяют реконструировать поврежденные области, возвращая тем самым пациентов к нормальной жизни. Материаловеды разработали конструкции для замены не только кости, но и мягких тканей — мышц, стенок кровеносных сосудов, сухожилий, связок, внутренних органов. Физикохимические свойства и биосовместимость имплантов исследовались на базе ведущих научных центров страны, включая НИЦ «Курчатовский институт».

С применением томских имплантов в России была впервые проведена операция по восстановлению тканей лица с использованием металлотрикотажной конструкции. Она создана учеными ТГУ из тончайшей никелидтитановой проволоки. Установку провели онкологи ТНИМЦ одновременно с пересадкой собственных тканей пациента. Это позволило сохранить естественную подвижность лица пациента и вернуть человека к нормальной жизни.

Проведение клинических испытаний на базе одного из главных медицинских учреждений страны, специализирующихся на помощи онкобольным, позволит ускорить внедрение персонализированных имплантов, изготовленных с учетом физиологических особенностей каждого пациента.

Ранее о готовности использовать импланты, созданные в ТГУ, заявили несколько медицинских учреждений России. В частности, внедрение изделий из металлотрикотажа в клиническую практику планируется на базе Областной детской клинической больницы Екатеринбурга (отделение торакальной хирургии). Городская детская больница скорой медицинской помощи Новосибирска заинтересована в применении имплантов из пористого никелида титана.

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