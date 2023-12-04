Стало известно, сколько выходных дней ждут томичей в 2024 году

4 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В начале 2024 года томичей ждут восьмидневные новогодние «каникулы». Два следующих нерабочих дня приходятся на пятницы — 23 февраля и 8 марта.

Первая шестидневная рабочая неделя ждет томичей в конце апреля: с 22 по 27 число. Затем идут три выходных подряд — с понедельника, 29 апреля, по среду — первого мая. На следующей неделе дополнительные нерабочие дни приходятся на четверг и пятницу, девятого и десятого мая.

Следующий официальный выходной приходится на День России 12 июня, а после него — только на День народного единства 4 ноября.

В конце декабря томичей ждет еще одна шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 число. Последние дни года 30 и 31 декабря, которые приходятся на понедельник и вторник, на этот раз сделают выходными.

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