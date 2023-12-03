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На днях томичей ждут метели и похолодание

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Сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются осадки в виде снега, метели, ухудшение видимости, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 18-23м/с, на дорогах снежные заносы. Резкое похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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