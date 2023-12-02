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В Томске усовершенствовали шесть пешеходных переходов

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В Томске на проспекте Кирова усовершенствовали шесть пешеходных переходов возле образовательных учреждений. Здесь появились искусственные неровности и дополнительное освещение для повышения безопасности по дороге в школу.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее были доработаны пешеходные переходы на ул. Киевская и пер. Карский. Всего в рамках повышения безопасности возле школ до конца года будут модернизированы пешеходные переходы по 19 адресам.

— Это достаточно важные переходы, рядом с которыми находится множество образовательных учреждений, куда ходит много ребятишек — школы, детские сады, центры дополнительного образования, стадионы и прочее. Благодаря искусственным неровностям водители сбрасывают скорость, установлено освещение, в некоторых местах дополнительно поставили мигающие устройства Т-7. Все это значительно повышает безопасность на дорогах, — рассказали в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

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