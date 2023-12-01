В томском подземном переходе на ул. Пушкина установили камеры

Пять камер видеонаблюдения установили в подземном переходе на ул. Пушкина в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

— В этом месте установка видеонаблюдения была необходима, поскольку здесь постоянно оставляют надписи вандалы, расклейщики обклеивают стены рекламой. С помощью камер мы сможем зафиксировать такие действия и отправить данные в полицию для быстрого поиска нарушителей, — рассказали в управлении информатизации и муниципальных услуг Томска.

В пресс-службе уточнили, что работы были проведены в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Томска».

Фото: пресс-служба мэрии

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