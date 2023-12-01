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В Томске стартует доставка новогодней почты

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Сегодня, первого декабря, в почтовых отделениях Томской области появились ящики для писем Деду Морозу. Послания можно опустить в них до 31 декабря.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, в Томской области установлено сразу семь почтовых ящиков:

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Работники почты в случае необходимости помогут правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

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