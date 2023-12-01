В Томске стартует доставка новогодней почты

1 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Сегодня, первого декабря, в почтовых отделениях Томской области появились ящики для писем Деду Морозу. Послания можно опустить в них до 31 декабря.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, в Томской области установлено сразу семь почтовых ящиков:

в Томске — в почтовом отделении 634050 (пр-т Ленина, д. 93),

в Северске — в отделении 636037 (ул. Курчатова, д. 34),

в Колпашеве — 636460 (ул. Белинского, д. 14),

в Стрежевом — 636780 (пр-т Нефтяников, д. 241),

в Асине — 636840 (ул. Советская, д. 28),

в селе Молчаново — 636330 (ул. Димитрова, д. 59),

в посёлке Белый Яр — 636500 (ул. Гагарина, д. 49, стр. 1).

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Работники почты в случае необходимости помогут правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».