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Пожарные спасли троих человек из горящего дома в Томске

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Накануне, 30 ноября, в Томске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Белинского, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.33. Пожар произошел в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства спасли одного человека, еще двоих спустили по трехколенной лестнице.

Возгорание удалось ликвидировать к 22.45. В результате сгорела вещная обстановка, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 18 кв. метров.

Также в результате пожара пострадала 74-летняя женщина. Она получила ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени и ожог правой кисти. От госпитализации отказалась.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: Евгения Швецова

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