Томские ученые изготовили первые элементы для станций СКИФ

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2023 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха изготовили и отгрузили в Новосибирск первые ограничительные конструкции для экспериментальной станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Как уточняют в пресс-службе вуза, речь идет о более чем 250 элементах общим весом около 22 тонн. Сейчас конструкции в разобранном виде отправились в Новосибирск, где политехники позднее их соберут и отладят.

Томские ученые собрали элементы одного из хатчей (защитных «домиков»), в которых будут находиться во время экспериментов ученые. Длина таких конструкций для разных станций может достигать 20 метров.

«Это первые конструкции, которые мы отгружаем заказчику. В Новосибирск отправились ограничительные конструкции, которые обеспечивают радиационную безопасность при использовании пучков синхротронного излучения при проведении экспериментов. Общий вес конструкций — около 22 тонн. На этой первой партии были отработаны всевозможные технические решения, в частности, по сборке, установке рентгенозащитных дверей, ворот. Все, что мы разработали — апробировано. Приобретенный опыт по изготовлению конструкция для первой станции будет учтен при изготовлении всех остальных станций. Их производство уже запущено», — отмечает начальник управления перспективных исследований ТПУ Алексей Гоголев.

Напомним, ученые Томского политеха совместно с партнерами занимаются созданием двух станций СКИФа — «Микрофокус» и «Электронная структура», а также ограничительных конструкций (хатчей) и инженерных систем для других станций.

«Этапы нашей работы над различными элементами и конструкциями строго укладываются в график заказчика. На данный момент мы разработали и зарегистрировали в реестре отечественного ПО Минцифры программное обеспечение, которое будет использовано на СКИФе. В ближайшее время апробируем систему автоматизации станции на экспериментальном стенде — станции в миниатюре. Параллельно запускается работа по созданию многоканального дигитайзера для системы регистрации дифрактометра станции 1-2. Со следующей недели также начинаются работы по запуску системы регистрации на базе матричных детекторов прямого преобразования», — добавляет Алексей Гоголев.

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