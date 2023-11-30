Начальником департамента дорожной деятельности Томска назначен Александр Живоглядов

30 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 30 ноября, в администрации Томска произошли кадровые перестановки. Николай Глебович официально вступил в должность заммэра по благоустройству. На место начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства назначен Александр Живоглядов, сообщает пресс-служба мэрии.

Николай Глебович имеет два диплома о высшем образовании. Начал свою карьеру с главного специалиста Фонда государственного имущества Томской области. После этого работал на руководящих должностях в областной администрации и на коммерческих предприятиях. С 2020 года занимал пост начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства, с мая 2023 года начал исполнять обязанности заместителя мэра по благоустройству.

Александр Живоглядов имеет два высших военных образования, офицер. Долгое время служил в Вооружённых силах России. В разное время работал в УФСИН, в департаменте городского хозяйства, в городском управлении дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, советником губернатора и заместителем директора МКУ «Оперативно-дежурная служба» г. Томска.

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