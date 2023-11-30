Томские ученые рассчитали Индекс капитала здоровья пожилых людей в России

30 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученые Бизнес-школы Томского политеха рассчитали индекс капитала здоровья пожилых людей в разных регионах России на основе открытых данных российской статистики за 2020 год. Он основан на трех ключевых измерениях — социально-экономическом состоянии региона, уровне здоровья пожилых людей и уровне среды для их жизни. В лидерах рейтинга, согласно авторской методике политехников, — Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.

Как уточняют в пресс-службе вуза, индекс включает в себя три измерения: общая социально-экономическая характеристика региона, влияющая на уровень здоровья населения, индивидуальный уровень здоровья (микроуровень), зависящий от усилий человека по поддержанию здоровья, а также средовый уровень здоровья (макроуровень), зависящий от средовых факторов (состояние системы здравоохранения, инфраструктура, экология региона). Ученые политеха рассчитали Индекс для всех регионов страны. Он позволяет группировать и ранжировать регионы как по общему значению индекса, так и по значениям каждого отдельного показателя.

Среди регионов-лидеров в Индексе капитала здоровья, по подсчетам ученых, находятся Севастополь, Москва и Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Калмыкия, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. По словам исследователей, список регионов-лидеров может отличаться при анализе по отдельному измерению.

«Сибирские регионы по индексу капитала здоровья расположены в середине рейтинга. Это связано, в том числе, с восприятием старшим поколением эффективности организации здравоохранения на территории проживания, включая сельскую местность и труднодоступные районы. Чтобы поправить ситуацию необходимо, чтобы реализация норм и правил здравоохранения также отвечала интересам институтов реализации ресурсного потенциала старшего поколения», — отмечают составители индекса, старший научный сотрудник лаборатории Ирина Павлова и доцент Бизнес-школы Елена Клемашева.

Над созданием Индекса работала Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей.

Исследовательский интерес нашего научного коллектива сосредоточен на изучении населения старшего возраста. Они являются основным заказчиком для формирующегося нового рынка геронтотехнологий, тренда стареющего общества в последнем десятилетии. Эти технологии позволяют более эффективно выполнять повседневные задачи, повышают удовлетворенность жизнью, формируют установки на продолжение активной социально-экономической деятельности за границами официального пенсионного возраста. К тому же формирующийся рынок помогает разрешить противоречие между имеющим место межпоколенческим цифровым разрывом и качеством жизни пожилых людей. Мы отмечаем рост интереса к накоплению капитала здоровья как показателю благополучия. Это связано с развитием рынка технологий для пожилых людей и их социально-деловому восприятию возраста, — отмечает руководитель лаборатории, профессор Бизнес-школы ТПУ Галина Барышева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».