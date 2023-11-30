Областной парламент принял поправки в закон о детском отдыхе

На правах рекламы / Фото: 30 ноября 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

В Томской области дети участников и ветеранов боевых действий со следующего года смогут получить бесплатную путевку в оздоровительные лагеря. Соответствующие правки в закон приняли накануне депутаты областной Законодательной Думы в двух чтениях.

«Мы рассматривали альтернативные дополнения к закону об отдыхе детей. Свои предложения в ходе подготовки законопроекта вносили депутаты думы и администрации региона. Необходимо было оценить и финансовую составляющую вопроса. Состоялось несколько заседаний рабочей группы, было бурное обсуждение и по предложению губернатора, в законопроект были включены все категории участников боевых действий. Это не только те, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции, но все ветераны боевых действий», — сообщил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин.

Так, согласно принятым изменениям, все несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях в первоочередном порядке. Как подчеркнула председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, для ветеранов боевых действий других локальных конфликтов предусмотрено два варианта получения льготы:

«Если детям ветеранов боевых действий не были предоставлены бесплатные путевки, или они самостоятельно приняли решение о ее приобретении в детские лагеря, расположенные на территории Томской области, то эти семьи могут предъявить к возмещению понесенные затраты в соответствии с тем постановлением губернатора, которое будет принято на 2024 год».

Она отметила, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года. Воспользоваться принятой мерой поддержки заявитель сможет один раз в течение календарного года. По словам депутатов, из областного бюджета на эти цели всего будет выделено порядка 50 млн рублей.

Также на ноябрьском собрании думы депутаты рассмотрели поправки в законы об оказании бесплатной юридической помощи и организации авиатранспортного обслуживания населения. Один из вопросов повестки касался изменений в областной бюджет текущего года, чтобы увеличить фонды оплаты труда работников бюджетной сферы. Доходы и расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1,8 млрд рублей, объем профицита бюджета не изменится и составит 1,5 млрд рублей.

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