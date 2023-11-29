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В Томске на Степановке снесли аварийный дом

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В выходные в Томске приступили к сносу расселенного аварийного деревянного дома по ул. Ломоносова, 1 на Степановке.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание было введено в эксплуатацию в 1958 году. В доме площадью 122 кв. метра располагались 3 квартиры. Его признали аварийным в 2016 году. В мае 2020 года в здании произошел пожар. В этом году закончено расселение дома.

Перед сносом здание было отключено от всех ресурсов — электро- и водоснабжения, отопления и канализации. Специалисты разработали проектно-сметную документацию на демонтаж дома, районная администрация провела аукцион.

На работах по демонтажу строения работал экскаватор и три грузовые машины. Мусор, образовавшийся после сноса, будет вывезен на полигон.

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