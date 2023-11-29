Вместе с «Родными городами» томские школьники освоили водный туризм

29 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Более 200 томских школьников прошли обучение в школе водного туризма. Благодаря приобретенным навыкам лучшие выпускники смогли сплавиться на катамаранах по реке Кия в Кемеровской области и пройти маршрутами первой и второй категории сложности. Проект «На волне», открывший новые возможности для детей, стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города», которая в Томске реализуется при поддержке «Газпромнефть-Востока».

В процессе обучения основной акцент делался на технике безопасности, грамотном владении веслом и действиях команды в различных ситуациях, которые могут случиться на ровном течении реки и перекатах. Для отработки полученных теоретических навыков проводились тренировки на различных водных локациях Томска: реках Киргизка, Ушайка, Сенная Курья, Басандайка.

— Участие в грантовом конкурсе «Родных городов» — это возможность для самовыражения и реализации своих идей. Я поняла, что люблю рассказывать про свои инициативы, структурировать их. Очень мотивирует то, что твои идеи важны, что есть люди, которые разделяют твои ценности и готовы поддержать, — отметила автор проекта «На волне» Любовь Галямова.

Помощь коллег, «Родных городов» и тех, кто подключается к проекту, дарит уверенность и желание не останавливаться в своем развитии. Я хочу посоветовать всем, кто только думает об участии в конкурсе, обязательно воспользоваться этой возможностью. Это отличный шанс сделать наш Томск лучше, комфортнее и ярче!

— Я всецело поддерживаю такие проекты, как «На волне», ведь именно такая деятельность формирует и развивает у школьников так называемые «мягкие компетенции»: умение находить общий язык с ровесниками, выстраивать взаимоотношения в команде. Кроме того, водный туризм и походы — это еще и отличная возможность испытать себя на прочность. И особенно важно, что такие инициативы находят поддержку таких партнеров, как «Родные города» и «Газпромнефть-Восток», — подчеркнул начальник департамента образования города Томска Максим Савенков.

— В проекте «На Волне» я был одним из инструкторов, и мне приятно было видеть в ребятах, которые пришли в водную школу, энтузиазм и стремление получить бесценные навыки для безопасного сплава по рекам. Показательным этапом стал поход первой категории по реке Кия. Мы увидели, что наши усилия не прошли даром: выпускники школы водного туризма на практике демонстрировали новые способности и крепко сдружились между собой. Кроме того, они увидели живописную природу и поняли, что туристические маршруты можно прокладывать в том числе и по реке, открывая для себя красоты нашей Родины, — отметил ученик школы «Эврика-Развитие» Фёдор Савенков.

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