Томские проекты попали в каталог «Ландшафт» от «Мастеров»

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Два десятка томских проектов попали в каталог «Ландшафт», созданный медиаплатформой «Мастера» при поддержке локальных и тематических медиа.

Сборник охватил восемь сфер: гастрономия, диджитал и коммуникации, дизайн и архитектура, ивент-индустрия, локальные бренды, магазины и пространства, социальные и культурные инициативы и туризм.

Всего в каталог вошли 600 проектов со всей России. Сам «Ландшафт» состоит из двух основных частей. Первая — карта, на которой можно увидеть, какие сферы креативных индустрий лучше всего представлены в каждом из городов. Вторая часть включает каталог с возможностью фильтрации проектов по городам, сферам и другим критериям.

Партнерами проекта выступили издания «Томский Обзор» The Blueprint, «Бизнессекреты», Beinopen, Enter (Казань), Scapp (Сочи), Plus (Архангельск), Planeta.ru, «Горящая изба», «Контора пароходства» (Тюмень), «Мой Портал» (Тюмень), «Мастера Сибири».

Каждое медиа подготовило собственную подборку героев. Узнать, кого предложил «Томский Обзор» можно узнать здесь.

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