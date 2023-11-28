Томские ученые нашли способ выращивания жука-бронзовки для пищевых добавок

Ученые Биологического института Томского государственного университета создали технологию лабораторного выращивания жука-бронзовки золотистой. В лаборатории продуктивность животного увеличилась в пять раз, что делает его выращивание высокорентабельным, сообщает пресс-служба вуза.

— Бронзовка золотистая — один из оптимальных для выращивания видов, — объясняет заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. — Они быстро размножаются, их личинки содержат большое количество животного белка. Уникальность этого вида в том, что при их выращивании, в отличие от многих других представителей данной группы, питанием являются не пищевые растительные отходы, а отходы целлюлозной промышленности, в том числе опилки. При этом переработанные древесные остатки превращаются в полезный продукт — органическое удобрение.

В ходе исследовательского проекта разработана технология выращивания бронзовки в лабораторных условиях. При этом способность к размножению и скорость развития жука увеличилась в несколько раз. Учёные уже отправили заявку на патент.

— По данным, представленным в научной литературе, считалось, что в одну кладку самка максимально даёт 15 яиц, а мы на практике доказали, что она даёт 5 кладок по 15 яиц, — говорит Анастасия Симакова. — Вместе с тем считается, что в дикой среде взрослые особи живут не очень долго, но в лабораторных условиях всё иначе. Мы видим, что самки живут два месяца и при этом продолжают регулярно воспроизводить потомство. При этом сам цикл воспроизводства от яйца до яйца, за который бронзовка вырастает во взрослую особь и начинает приносить потомство, сократился с двух лет до полугода. Это значительно повышает рентабельность выращивания бронзовки.

К плюсам можно также отнести то, что насекомое, обитающее в Сибири и адаптированное к её климатическим условиям, очень неприхотливо, в частности, не нуждается в высоких температурах. Бронзовку можно выращивать в темноте с минимальными энергозатратами, лишь взрослые жуки нуждаются в солнечном свете непродолжительное время.

Кроме того, учёные ТГУ завершили эксперименты по повышению уровня полезных веществ в беспозвоночных животных за счёт специального питания. В скором времени они представят результаты своей работы пищевым компаниям России и широкой общественности.

В пресс-службе отмечают, что еда и пищевые добавки из беспозвоночных животных популярны не только в странах Азии. Во многих европейских странах существуют масштабные фермы, поставляющие сырьё с широким набором полезных свойств в агропром и пищевую промышленность. Например, биомассу, богатую протеином, можно использовать для спортивного питания. Рост популярности беспозвоночных как составляющего компонента еды нарастает и в России. Например, на Международном форуме Innofood 2023 посетителей угощали снеками из сверчков.

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