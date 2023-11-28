Томичи могут помочь бездомным котикам, приняв участие в «гаражке»

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 23 и 24 декабря пройдет благотворительная гаражная распродажа в поддержку животных зоозащитной организации «Содружество». В подвальчике пиццерии Make Love Pizza можно будет приобрести книги, сувениры и одежду.

Как сообщают организаторы, сейчас идет сбор вещей для участия в гаражке. Томичи могут пожертвовать в пользу подопечных организации: книги, одежду, предметы интерьера, посуду столовую, косметику, канцелярию, товары для творчества. Важно, чтобы все было целое, без сколов или новое. Не принимаются: обувь, нижнее белье и купальники. С полным список можно ознакомиться по ссылке.

Вещи необходимо принести до 16 декабря по адресам:

магазин творческих товаров «Лавка Художника», пр. Ленина, 1 (центральный вход, внутри сразу налево), часы работы с 10.00 до 20.00;

благотворительный магазин «Много добра», ул. Красноармейская, 89а (вход в цоколь на торце здания), часы работы с 12.00 до 19.00.

В рамках гаражной распродажи организаторы подготовили для своих гостей самые разные мастер-классы, Информация о них появится позже в группе мероприятия ВКонтакте.

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